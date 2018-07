Campesinos protestan por licencias mineras en zonas de acueductos en Boyacá

Los campesinos aseguran que 11 concesiones mineras fueron otorgadas en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita (Boyacá). La zona alimentaría al menos a 20 acueductos rurales de Tunja, Samacá y Cucaita.

“La vereda de Lluviosos prácticamente tiene secas sus fuentes de agua por este caso, población que vive por la falta de agua a pesar del invierno. En las veredas de Barón Gallero y Germania en Tunja dentro de otras, también están dentro del mapa de concesiones mineras, que nos preocupa y exigimos respuestas sobre cómo conservarán nuestros ecosistemas”, dijo el profesor Castillo, uno de los líderes de la manifestación campesina que tomó la plazoleta de las nieves en la ciudad, y varias vías hasta la sede de Corpoboyacá.

“Estamos marchando para solicitarle a Corpoboyacá que revisen esas licencias otorgadas desde el escritorio: no es posible que esto no se esté respetando nuestro territorio, que es de páramo en su mayoría, queremos un diálogo respetuoso y muy ajustado a la ley, nuestra protesta es suficientemente válida, es una solicitud que llevamos haciendo desde hace 8 años, y no hemos escuchados”, señaló el líder campesino.

Los habitantes rurales aseguran que con estas concesiones se están vulnerando los derechos individuales y colectivos, en donde se está atentando contra el agua.