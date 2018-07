Aerocivil descarta instalación de radio ayudas en el Aeropuerto La Nubia

Tras la inauguración de una serie de obras en el Aeropuerto La Nubia de Manizales, en las que se invirtieron 7 mil millones de pesos y el anuncio del gobernador de Caldas Guido Echeverri Piedrahita de hacer gestiones para que esta terminal aérea tenga operaciones nocturnas el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar dio sus conceptos sobre las posibilidades de ampliación del horario de operaciones.

El directivo empezó por reconocer que las obras de ampliación en las zonas de seguridad y despegue se ajustan a las exigencias de la aviación nacional e internacional y agregó que seguirán acompañando las obras que hacen falta y que sean necesarias para mantener las operaciones en La Nubia.

¿Habrá operaciones nocturnas?

Sobre lo que no dio conceptos muy alentadores fue en cuanto a la posibilidad de operar en la noche y en la de instalarle radio ayudas. Sobre lo primero dijo que están “centrando esfuerzos en una propuesta que existe para revisar los procedimientos de aproximación de manera que se posibilite una mayor confiabilidad en las operaciones, es decir que el aeropuerto se cierre menos”

Explicó que La Nubia en las noches tiene los mismos obstáculos que en el día como son visibilidad baja, los cerros, entre otros. Advirtió que esas operaciones en la noche solo serán posibles cuando haya 100% de seguridad y confiabilidad para todos los pasajeros “Hasta tanto no haya seguridad plena en la seguridad de las operaciones no podremos habilitarlas”.

¿Se pueden instalar radio ayudas?

En los últimos meses han surgido en Manizales propuestas de algunos líderes políticos de instalarle a este aeropuerto equipos de radio ayuda con el objetivo de favorecer los aterrizajes en la pista de La Nubia y por ende mejorar las operaciones, es decir reducir ostensiblemente los cierres de esta terminal aérea.

Ante esta posibilidad el director de la Aerovicil respondió que en el momento no es posible hacer ese tipo de procedimientos, ya que la tecnología y los avances actuales en aviación no lo permiten para este tipo de aeropuertos.

Explicó que ese tipo de equipos de radio ayuda exigen que haya una distancia específica y una no existencia de obstáculos.

Concluyó el tema de las radio ayudas diciendo que confía en que la aviación pueda avanzar y en poco tiempo se le puedan hacer adecuaciones a La Nubia que permitan mejorar sus operaciones.

¿Por qué no se habilita la cabecera 28?

En repetidas ocasiones Reinerio Cuartas anterior administrador de La Nubia y expertos en aviación consultados por Caracol Radio manifestaron que una solución para mejorar ostensiblemente las operaciones en este aeropuerto era reabrir la cabecera 28 o norte por dónde décadas atrás hacían la aproximación las aeronaves, en ese entonces de la Aerolínea Aces, que era la única que operaba por Manizales.

Ante esta propuesta el director de la Aerocivil dijo que ese es un tema “que en el pasado se había analizado, que no solo tiene implicaciones técnicas y de seguridad sino que tiene implicaciones con las comunidades que viven en la zona aledaña a esa cabecera. Por lo menos por el momento no lo estamos descartando pero en la medida que la aviación siga avanzando y que sea menos ruidos no se pueden descartar este tipo de opciones”.

Esas implicaciones de las comunidades a las que se refiere el director de la Aeronáutica Civil tienen que ver con 20 viviendas que construyeron terceros pisos por allá en los años 1979 a 1982, además de 20 postes de servicios públicos, los cuales dejaron en alto riesgo las operaciones aéreas por esta cabecera y obligaron a su cierre.