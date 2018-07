La informalidad sigue afectando el sector hotelero en Tolima

En diálogo con el personaje de la semana de Caracol Radio, la directora de la Asociación de Hoteleros y Turismo de Cotelco capitulo Tolima, Zulma Barrios, manifestó que son varios los rectos para ese sector de la economía, sin embargo, se requiere más apoyo del Gobierno nacional.

Las inversiones por parte de empresarios en el turismo, se han visto afectadas en los últimos dos años por nuevos impuestos, que no les permiten tener garantías que les ofrezcan una buena estabilidad económica y crecimiento en el mercado.

Otro factor que está afectando el turismo es la informalidad, donde se ofrecen tarifas muy bajas por parte de personas que no cumplen con las condiciones legales, no cuentan con el registro nacional de turismo y ante cualquier situación de emergencia no pueden dar garantías al turista.