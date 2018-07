Concejo de Cartagena defiende proceso de elección de nuevo contralor

El presidente del Concejo de Cartagena Wilson Toncel, aseguró que se siente 'intimidado', después de las declaraciones de Jair Baleta, director de la corporación Control Visible, en las que le pidió al cabildo suspender de inmediato la elección del nuevo contralor de la ciudad, por supuestas irregularidades.

Toncel dijo a Caracol Radio que "tengo la tranquilidad que estamos haciendo las cosas en derecho, que ha sido abierto y transparente. Pero causa inquietud, porque en la ciudad lo que se dice en cualquier rincón termina siendo verdad".

Agregó el concejal que "cuando llegan este tipo de informaciones a los colegas que están en el concejo y que de pronto no tienen la formación en el derecho, les meten miedo diciendo que no pueden votar porque si no los pueden suspender o ir presos".

El presidente del Concejo hizo un llamado a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se les acompañara de mayor y mejor manera en este proceso de elección de contralor distrital, que debe culminar el 3 de agosto.