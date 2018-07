Manifestantes cierran el paso por la vía al mar

Un grupo de personas, residentes en el municipio de Rionegro, Santander taponaron la vía entre Bucaramanga y la costa Atlántica. Armando Medrano, habitante de esta población indicó que los manifestantes exigen inversión del dinero que se recauda en un peaje de la zona en la recuperación de la carretera que se encuentra en avanzado estado de deterioro.

Los participantes en la protesta se concentraron primero en el parque principal de la localidad y luego marcharon hasta el corredor nacional que va de Santander al Cesar.

Los promotores de la protesta indicaron que la plata que se recoge en el peaje no se ve. De hecho, no hay doble calzada como se había anunciado. El tramo de la vía, en Santander no guarda relación con la calidad de la vía en el Cesar, donde ya se ven los avances de la Ruta del Sol fase 3.