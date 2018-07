Lunes 23 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio señaló que la indagación de la Procuraduría en su contra, es lo normal de un organismo que vigila las actuaciones de los funcionarios.

Tras la indagación preliminar en contra del mandatario de los Quindianos Carlos Eduardo Osorio, por las presuntas irregularidades en el proceso de renuncia del alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, el gobernador sostuvo que está pasando lo que debería ser, es decir, que la clase política gobierne y que los entes de control investiguen.

El gobernador del Quindío también hablo de la terna, dijo que el partido Liberal no la ha presentado, pese a las especulaciones que han surgido sobre el particular. Por ahora sigue como alcalde encargado de Armenia, Álvaro Arias Young.

Precisamente diferentes sectores de la sociedad, como el comité intergremial, Camacol, y Quindío competitivo han enviado cartas a la directivas del partido liberal y al gobernador donde expresan su apoyo para que Álvaro Arias Young siga como alcalde encargado para lo que resta del periodo.

En medio de este panorama, la Revisa Semana publicó un informe el fin de semana titulado “La Punta del Iceberg” donde revela que el escándalo de la valorización podría tocar al gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio.

Según la publicación las campañas a Alcaldía y Gobernación y al Congreso de Luz Piedad Valencia, hay un común denominador: las tres tenían el mismo contador, Mario Usma Velázquez. Y entre los financiadores de la campaña aparece el nombre de Catalina Gómez Restrepo que actualmente es la Secretaria Administrativa de la gobernación del Quindío y al parecer con vínculo familiar a la ex mandataria que está privada de la libertad.

El juzgado tercero administrativo del circuito de Armenia admitió la demanda de nulidad contra los decretos que modificaron el plan de ordenamiento zonal de la avenida centenario de la capital del Quindío.

En el documento conocido por Caracol Radio, el abogado Luis Fernando Rivera es quien instaura la demanda contra el municipio de Armenia donde además se vincula a la CRQ, La procuraduría agraria, Camacol y la sociedad de arquitectos.

Precisamente desde Camacol Quindío sostiene que en Armenia no hay confianza inversionista, tras la derogación de los decretos, que establecen las normas de construcción en la avenida Centenario.

El presidente de Camacol en el Quindío Cesar Augusto Mejía Urrea, dijo que no para la incertidumbre, pues si bien con Carlos Mario Álvarez cuando era alcalde se habían logrado avances significativos, ahora no se sabe que va a pasar con el sector de la construcción, pues las obras están quietas y ya nadie quiere invertir, ni mucho menos comprar.

El Ejercitó señaló que no tiene espacio para tener recluida a la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, privada de la libertad por posibles actos corruptos, luego de solicitar estar en una guarnición militar

El comandante de la octava brigada del ejército, coronel Richard Gonzales Vera dijo que aunque él no es el indicado para tomar una decisión sobre el particular, en los cuarteles de la unidad militar no hay espacio ni condiciones para tener a un ex funcionario público recluido, como en este caso lo está pidiendo la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia,

Vale decir que la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia pidió cupo en la cárcel de Yarumito en Antioquia, sin embargo el cupo no se lo han aprobado.

400 abuelos en Armenia están sin atención en los centros vida, porque la alcaldía no ha adjudicado el contrato

Al respecto el secretario de desarrollo social James Cañas Rendón admitió que si se había vencido el contrato en mención, pero que se estaban haciendo todos los esfuerzos, para garantizar los recursos que permitan un normal funcionamiento de los centros vida.

El comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides señaló que el caso violento en el que falleció la joven de 21 años de edad Laura Juliana Jojoa se trató de un robo y no de un hecho pasional como se había estimado inicialmente, esto en respuesta a la petición de los familiares que pedían claridad en este caso.

Dos nuevas aerolíneas empezarían a operar desde el aeropuerto El Edén de Armenia. Estamos hablando de Easy Fly que estaría cubriendo la ruta Armenia -Bogotá, Bogotá -Armenia y la aerolínea Searca que estaría cubriendo la ruta Armenia -Cartagena, Cartagena –Armenia.

Las autoridades judiciales investigan móviles y autores del homicidio de Karina Andrea Muñoz, de 15 años de edad, una mujer Trans integrante de la comunidad Lgbti, hechos que se presentaron ayer domingo 22 de julio en el municipio de Calarcá.

Mientras que en el municipio en Circasia se registró el asesinato de una mujer identificada como Diana Lucero Oviedo González de 50 años de edad a quien la conocían como la guerrillera, las autoridades investigan móviles y autores, sin embargo no se descarta que los hechos tengan relación con la comercialización de drogas.

En materia de movilidad, un turista extranjero muerto y 16 heridos, dejan como saldo dos accidentes de tránsito en las carreteras del Quindío.

Se trata de Nikolas Norgaard Madsen, el ciudadano oriundo de California Estados Unidos el que perdió la vida luego de que el jeep Willys o campero en que se transportaba hacía el municipio de Salento perdiera el control y diera varias vueltas en la carretera.

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavidez, el automotor de los hechos movilizaba por lo menos a 10 turistas, que por fortuna no sufrieron mayores lesiones.

6 heridos es el saldo del volcamiento de una buseta intermunicipal que se movilizaba en la vía entre los municipios de Montenegro y La Tebaida al sur del Quindío.

Vía aérea tuvo que ser rescatado un turista en el parque nacional natural de los nevados, luego de caer por una peña y sufrir heridas de consideración.

Se trata de un montañista que logró hacer cima en el nevado del Tolima, pero en su descenso cayó por una grieta de las montañas y terminó con lesiones de consideración en su cadera que ameritaron el traslado especializado a un centro asistencial del departamento del Tolima.

El Gaula de la policía Quindío capturó en el municipio de Circasia a una mujer de 35 años de edad luego de recibir tres millones seiscientos mil pesos producto de la extorsión que le venían generando a un habitante de dicha localidad, por medio de llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia

en un hecho insólito en Armenia, la policía capturó a un hombre de 28 años de edad por el delito de hurto calificado y agravado, el detenido utilizando una arma blanca atraco a una adulta mayor de 70 años que transitaba por el sector de la Carrera 18 con calle 26 puentes de la cejita en la capital del Quindío.

La secretaria de salud de Armenia incautó 196 paquetes de dulces decomisados que no tenían registro sanitario, entre los elementos decomisados se encuentran bombones, chupetas, polvos saborizados, paquetes de plátanos dulces, y algunos elementos de panadería.

El gobierno reconoce que es necesario fortalecer la protección a los líderes sociales.

Justamente el alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera quien participó de la firma de acuerdo de voluntades entre víctimas y victimarios en el Quindío, al referirse a la situación actual de violencia y asesinato de líderes sociales, dijo que el gobierno ha venido haciendo lo propio con este sector, sin embargo, el funcionario llamó la atención de los lideres amenazados para que denuncien, pues muchos no lo hacen y por ende no cuentan con seguridad.

El Ejército pidió a los líderes amenazados en el Eje Cafetero estar tranquilos, pues se trabaja para garantizarles seguridad.

Tras la aparición de un panfleto, firmado por Las Águilas Negras en el que se relacionan varios nombres de personalidades políticas y varios líderes sociales del país, entre esos algunos de Risaralda y Quindío, el comandante de la octava brigada del ejército Richard Gonzales Vera, indicó que Las Águilas Negras no existen, sin embargo y para no desestimar la situación se trabaja y se garantiza la seguridad en algunos casos especiales.

El Alto comisionado para la Paz Rodrigo Rivera calificó como un hecho histórico para el país, que las Farc empiecen a hacer política desde el congreso

Desde Armenia Pastor Álape señaló que las Farc llegan al congreso a seguirle apostando a la paz y a cumplir lo pactado con el gobierno nacional.

Pastor Álape señaló que el nuevo gobierno tiene la gran tarea de combatir las disidencias de las Farc, pero no de manera armada.

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá nombró como secretario de Educación del departamento a Francisco Javier López Sepúlveda, licenciado en Educación en la especialidad Ciencias Sociales, en reemplazo de Álvaro Arias que fue nombrado como asesor del mandatario.

El fin de semana de independencia, ambientalistas, turistas y visitantes denunciaron el cobro de tres peajes particulares para ingresar a la zona del valle de Cocora en Salento, Quindío.

En deportes, en la Copa Profesional de Fútbol de Salón, Caciques del Quindío ganó como visitante 6 a 4 Lifutsalón Huila y es el líder único del grupo C del torneo con 16 puntos y ya clasificado a la segunda ronda.

En deportes…se reinició el torneo águila de la B en el segundo semestre del 2018, el Deportes Quindío jugará hoy frente a Cúcuta Deportivo a las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia.