[Video] Denuncian reventa de boletas de los Juegos Centroamericanos

A través de las redes sociales, se denuncia que en varios puntos de venta no hay boletas y de eso se están aprovechando los revendedores, el precio por cada cada boleta sería el doble del precio inicial.

Sr alcalde @AlejandroChar como siempre los revendedores haciendo de las suyas en #Barranquilla2018 ya no se encuentran boletas en puntos y afuera de los escenarios las venden a 4 veces más de su precio, por eso se ven escenarios vacíos que lastima! — Fujico (@fujico_san) 21 de julio de 2018

Caracol Radio pudo establecer que varios hombres con boletas en mano se ubican en el Parque Washington frente a la sede de Tu Boleta, para revender las boletas de las diferentes disciplinas de los Juegos Centroamericanos.

Cuando las personas se acercan al punto, ellos se encuentran en la entrada y les dicen que ya no hay boletas, de esa forma tratan de detener para que les pueda comprar.

Ante las denuncias la empresa ‘Tu Boleta.com’ respondió: “La empresa no puede tener ningún control sobre la reventa o revendedores de boletas, no nos corresponde a nosotros. No podemos tomar medidas policivas que están fuera de su alcance” dijo Héctor Barrera, director de comunicaciones de la entidad.

Agregó que si bien es cierto esta actividad no es bien vista, tampoco es una actividad que pueda ser ilegal “lo que sí es un delito es que las personas expendan boletas falsas”.

Barrera sugirió a los aficionados comprar las boletas en los puntos autorizados por la organización de los Juegos.