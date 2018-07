Por amenazas de muerte, líder de mesa de víctimas se va de Santa Marta

Se trata de Rosa Villalba Pérez, representante subregional de la Mesa de Víctimas del Magdalena, quien reside en Santa Marta y ha sido amenazada de muerte en reiteradas ocasiones, la más reciente a través de un panfleto que hicieron llegar a su vivienda pasándolo por debajo de la puerta.

La señora Villalba Pérez, angustiada y ya con quebrantos de salud por las reiteradas amenazas, le dijo a Caracol Radio que decide irse de esta capital porque siente que su vida está en constante riesgo, y no ha encontrado en las entidades del Estado el acompañamiento que requiere.

“Esa es la decisión que he tomado: me voy de la ciudad; porque el Estado se hace el oreja sorda; no me brindan la seguridad que necesito. Hace varios meses me hicieron un estudio de riesgos de la Unidad Nacional de Protección; pero no me han entregado respuesta y mientras tanto una vive en constante zozobra porque parece que supieran todo lo que uno hace; es como si me estuvieran siguiendo los pasos”, declaró Rosa Villalba.

Según la líder de la Mesa de Víctimas, en el Magdalena hay treinta líderes con amenazas de muerte en todos los municipios; la mayoría de ellos representantes de las víctimas en la mesa subregional.