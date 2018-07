El cese al fuego con el ELN solo tiene dos obstáculos: Santos

En su visita a la ciudad de Popayán el presidente de la República Juan Manuel Santos, afirmó que el cese al fuego con el ELN solo tiene dos obstáculos pero que luchara para que se logre.

Son dos puntos rojos, como los llama el Presidente los que no han permitido que se dé. “Primero, que no pueden secuestrar, a nadie se le puede ocurrir que vamos a permitir un cese si van a seguir secuestrando, y segundo es que las fuerzas militares puedan operar en cualquier parte del territorio, sin pedirle permiso a nadie, simplemente cumpliendo con su mandato constitucional” indicó el presidente quien además agregó que si el ELN acepta, se le entregará al próximo gobierno un cese al fuego verificable y real.

El Presidente de la República, presidió desde la ciudad de Popayán el acto simbólico en el que se declaró libre de minas antipersonal al 40% de municipios de Colombia que producto del conflicto armado, registraban contaminación por artefactos explosivos improvisados, por municiones sin explotar y por minas antipersonales. Es un acto sin precedentes en la tarea de desminar el país en el cual se han identificado 673 municipios contaminados con minas indicó.

Los 36 municipios que hoy se declaran libres de este flagelo son: Popayán y Florencia en el Cauca, Jardín, Ríio Negro y San Vicente Ferrer en Antioquia, Garagoa, Páez y Zetaquira en Boyacá, Filadelfia en Caldas, Copey en Cesar, Beltran, El Peñon, Guayabetal, Pandi, Pasca, Puli, Sasaima, Sesquile, Utica, Vergara y Viani en Cundinamarca, Gigante y Suaza en Huila, Hato Nuevoen la Guajira, Fuente del Oro y Villavicencio en Meta, Belén, Colón y La Cruz en Nariño, El Cármen de Chucurí y Macaravita en Santander, Anzoategui, Herveo, Libanoy Santa Isabel en Tolima y Sevilla en el departamento del Valle. Las labores fueron adelantadas La Brigada de Desminado Humanitario, Agrupación de Explosivos de la Infantería de Marina y diez organizaciones entre civiles, nacionales y extranjeras.

El presidente resalto que se han liberado más de 6 mil metros cuadrados de un estimado de 52 millones de metros contaminados y manifestó que después de Colombia haber sido el segundo país mas minado del mundo, actualmente se realiza la intervención en 192 municipios y quedan 217 por intervenir.