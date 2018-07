Colombia es un país inundado en droga: alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez solicitó al nuevo congreso y presidente electo Iván Duque, que se revisen las políticas que hay actualmente para disminuir los cultivos ilícitos que hay en el país.

Advirtió que los sembrados de coca aumentaron considerablemente en los últimos años, según el mandatario, el país pasó de tener 40 mil hectáreas a 230 mil, situación que califica como preocupante, por lo que pide mayores acciones al respecto, y explicó que la cocaína es el insumo principal de la guerra.

“un país inundado en droga no tiene como tener paz no hay ciudad o municipio pequeño que no esté inundado en droga, esa es la gasolina de la guerra. Se tienen que tomar decisiones frente a eso”, recalcó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Finbalmente dijo que los exintegrantes de la guerrilla de las FARC que se comprometieron a entregar rutas del narcotráfico y no lo han hecho, puntualizó.