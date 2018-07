Ocho concejales en Antioquia amenazados por negar facultades al alcalde

Muy preocupados se encuentran ocho de los quince concejales que tiene el municipio de Caldas, Sur del Valle de Aburrá, debido a las amenazas que han recibido, luego de negarle al alcalde Carlos Eduardo Durán, facultades plenas para modificar el presupuesto del municipio por 12 meses.

Advierte la presidenta del Concejo Municipal, Gloria Amparo Calle Ramírez, que en esta época donde se ha incrementado el asesinato de líderes, es urgente adoptar medidas de protección.

Aclaró que la decisión de los ocho Concejales de Caldas de negarle esas facultades al mandatario local, se adoptó por una recomendación del Tribunal Administrativo de Antioquia.

“Le vamos a dar por donde más le duele", fue una de las llamadas que recibió en el teléfono fijo de su vivienda, dijo la concejala Calle Ramírez.

Señaló que los ataques y amenazas persisten por otros medios: "hemos sido víctimas de ataques en las redes sociales, nos han tratado como lo peor, dicen mentiras y dañan nuestro buen nombre. Estaba en mi casa en compañía de mi familia y de un concejal, cuando recibí una llamada en la que me decían que me iban a dar por donde más me doliera".

Insiste la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez, que el alcalde Carlos Eduardo Durán tiene facultades constitucionales, por lo que no puede atribuir a la negativa del Concejo, la falta de cumplimiento del plan de gobierno o la salida de personal de la Administración Municipal por falta de recursos.