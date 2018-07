Preocupación en el concejo de Cartagena por informalidad en el transporte

El concejo distrital realizó un debate de control político concerniente a la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe, con la participación de varios ciudadanos quienes presentaron sus inquietudes ante los cabildantes y los funcionarios de la administración.

Uno de los temas reiterativos en los diferentes debates que se han realizado en la corporación edilicia sobre el SITM, es el supuesto cartel de la chatarrización, donde han llegado a la ciudad buses asociados a Sotramac con el fin de recibir mejores beneficios económicos.

Por otro lado, Wilson Henríquez, representante de la junta de acción comunal de Canapote, aseguró que los barrios aledaños a esta zona se encuentran abandonados debido a que Transcaribe no cubre los trayectos en los que ya no circulan los vehículos del TPC.

“En esta zona existe la ruta, pero no el medio de transporte. Nosotros pagamos 8 mil pesos por salir de los barrios y somos más de 100 mil habitantes que estamos abandonados”, dijo Wilson Henríquez

En la misma medida, Héctor Sierra, representante de los transportadores agregó que los pactos establecidos en las mesas de trabajo no se están cumpliendo y aconsejó a los funcionarios del SITM realizar estudios más profundos que los lleven a tomar mejores decisiones.

"Transcaribe promueve la informalidad porque las rutas que están sacando de circulación no son reemplazadas de la misma forma y tampoco ha cumplido con todos los compromisos económicos cuando se chatarrizan buses y busetas", sostuvo Héctor Sierra, propietario de vehículos del TPC.

Humberto Ripoll Durango, Gerente de Transcaribe, reconoció el mal estado de la infraestructura vial y aclaró que ya se aproximan inversiones para solucionar la falta de rutas en diferentes zonas de la ciudad. Además, Ripoll Durango aseguró que hasta la fecha van 663 buses chatarrizados y se espera que para finales de 2018 el número de vehículos TPC llegue a 900 aproximadamente.

Por su parte, el Director de Operaciones, Álvaro Tamayo, sostuvo que la implementación se encuentra actualmente en un 33% con 198 vehículos, y que este año se incorporan 98 más para cubrir 8 rutas de las 25 que hacen falta.

El concejal ponente, César Pión González, manifestó su inconformismo con las respuestas que los funcionarios de Transcaribe rindieron ante la corporación y aseguró que el Sistema Integrado de Transporte Masivo está a punto de colapsar.

"El transporte informal no se acabará en Cartagena mientras no tengamos las vías internas en buen estado y haya un cubrimiento completo de Transcaribe. Creemos que no ha servido de nada haber iniciado tarde su puesta en marcha porque aún se siguen cometiendo errores. Con este control político dejamos constancia ante los órganos de control que el sistema está en riesgo de colapsar, y genera un detrimento económico a las familias que han vivido de los buses tradicionales durante años", declaró el concejal de la U, César Pión.

A su vez, el cabildante Rafael Meza Pérez denunció la afectación que sufren los habitantes de los barrios Canapote, San Francisco, Torices, Santa Rita, entre otros, por la informalidad del transporte en esta zona.

“En las noches, estos colectivos andan sin luz, generan un caos impresionante. No estoy en contra de ellos, pero hay que organizarlos, la administración debe trabajar en conjunto para lograr controlar esta informalidad”, aseveró Meza Pérez

Por su parte, Oscar Marín Villalba, aseguró durante el debate, que la mala planeación de Transcaribe favorece e incrementa el transporte informal en la ciudad de Cartagena, “vemos como muchos ciudadanos manifiestan alguna queja formal frente a la operación del sistema, en algunos casos por incumplimiento en la frecuencia, en otros sectores reclaman el servicio, pero no lo llevan porque no hay buses que chatarrizar y en muchos sectores porque chatarrizaron buses y no alcanzan a cubrir la demanda del sector”, puntualizó.

“Haciendo un ejercicio matemático con la entrada en funcionamiento de la ruta 102, por la avenida Crisanto Luque, donde salen de circulación 60 buses que por recorrido transportan más o menos 2.400 personas, la empresa ha dispuesto 14 busetones que por recorrido transportarán 2.200 pasajeros, lo que obliga a la ciudadanía a buscar alternativas de movilidad para poder llegar a su residencia o lugar de trabajo”, indicó, Marín Villalba.

El concejal Dagoberto Macías Cabrera afirmó que el impacto negativo que Transcaribe le ha generado a la ciudad se puede incrementar si la administración distrital le sigue invirtiendo recursos.

“Que es lo primero señores, comprar los buses y después arreglamos las vías o primero arreglamos las vías y después compramos los buses. Aquí hay un tema que está al revés, por eso la gente se queja de tanto problema y se genera el impacto negativo”, puntualizó Macías Cabrera.

Para finalizar, el cabildante Javier Curi Osorio aseguró que el principal error de los Sistemas de Transporte Masivo del país es que no son subsidiados por el gobierno en cualquier instancia.

“Este gobierno, a través de sus políticas, debe ir enmendando este error. En el Conpes hay algunos objetivos para democratizar los sistemas de transportes, pero esto no tienen dolientes”, concluyo Curi Osorio.