Concejo advierte posible riesgo en operación de Transcaribe

Como parte de la proposición 066 donde fueron aprobadas un total de 17 inquietudes concernientes a la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe, se cumplió en el cuerpo edilicio cartagenero un debate de control político con presencia de funcionarios distritales y la participación de varios ciudadanos.

En primera instancia la comunidad tomó la palabra para expresar sus inquietudes y manifestaron que no se sienten conformes por ejemplo, con la chatarrización e infraestructura vial de los barrios donde prestan el servicio.

"Transcaribe promueve la informalidad porque las rutas que están sacando de circulación no son reemplazadas de la misma forma, y tampoco ha cumplido con todos los compromisos económicos cuando se chatarrizan buses y busetas", sostuvo Héctor Sierra, propietario de vehículos del TPC.

Luego de los inscritos tomó la palabra el Gerente de Transcaribe, Humberto Ripol, quien reconoció el mal estado de la infraestructura vial y aclaró que ya se aproximan inversiones en esa materia. Por su parte el Director de Operaciones, Álvaro Tamayo, sostuvo que la implementación se encuentra actualmente en un 33% con 198 vehículos, y que este año se incorporan 98 más para cubrir 8 rutas de las 25 que hacen falta.

"El transporte informal no se acabará en Cartagena mientras no tengamos las vías internas en buen estado y haya un cubrimiento completo de Transcaribe. Creemos que no ha servido de nada haber iniciado tarde su puesta en marcha porque aún se siguen cometiendo errores. Con este control político dejamos constancia ante los órganos de control que el sistema está en riesgo de colapsar, y genera un detrimento económico a las familias que han vivido de los buses tradicionales durante años", declaró el Concejal de la U, César Pión.