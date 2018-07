En colegios de Cartagena deben parar las clases por altas temperaturas

El personero de Cartagena, Williams Jesús Matson Ospino instó a la administración distrital a adecuar las instituciones educativas a las nuevas condiciones climáticas, que por momentos se tornan casi extremas para los niños y jóvenes.

El representante del Ministerio Público hizo el llamado al constatar como en la Institución Educativa de Ternera las directivas debieron recortar la jornada escolar porque los estudiantes no soportan las altas temperaturas.

Tras una visita al centro escolar, Matson Ospino, explicó que el habitual horario académico que termina a las 12:30 ahora sólo va hasta las 10:30 de la mañana por lo que alumnos ven a medias algunas materias, mientras que en la jornada de la tarde, cuando opera la primaria, los niños se reciben a la 1.00 p.m. pero sólo ingresan a las aulas a las 3:30 p.m. y se regresan a casa dos horas después.

“Estas temperaturas no son aptas para recibir una educación de calidad; ni siquiera es mediodía y ya los niños fueron despachados; tenemos casos de profesores y niños que se han desmayado”, expresó.

Matson Ospino, constató que el colegio, carece de acondicionadores de aire y para colmo de males muchos de los ventiladores con los que se refrescan las instalaciones se están dañados.

“Podría pensarse que el diseño de la institución educativa no es apto para la costa; las ventanas parecieran estar diseñada como para edificaciones del interior del país”, manifestó.

Pero los males no paran allí y la problemática tiende a agravarse. La rectora, Magaly De la Rosa relató que no hay suministro de agua en la institución lo que les impide a los niños refrescarse.

“Aquí hace un calor tan intenso que los propios padres han pedido que saquen a los niños desde las 10:30 porque hace mucho calor; la institución está toda cerrada, no circula mucho el aire y estamos preocupados porque no estamos cumpliendo con los tiempos porque las condiciones ambientales no son las mejores”, expresó.