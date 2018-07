Las Farc llegan al congreso a seguir apostándole a la paz: Pástor Álape

Y es que de acuerdo con el ex integrante del secretariado de las Farc Pastor Álape, ellos han venido cumpliendo lo pactado en los acuerdos de paz y lo seguirán demostrando con sus representantes a la Cámara y sus senadores aun cuando consideran y no comparten que el estatuto de la oposición sea débil, por no garantizar la representación de los movimientos alternativos.

Pastor Álape dijo que Colombia vive un momento histórico, pues tras más de 50 años de conflicto armado, el debate ahora será con argumentos.

