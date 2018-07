Exfuncionario y concejal salen a flote en audiencia de capturas en Boyacá

La policía nacional y la fiscalía le hicieron seguimiento a una banda delincuencial que se dedicaba a pedir dádivas a comerciantes de Duitama a cambio de no aplicar u omitir controles policiales y legales.

Los municipios de Duitama (Boyacá) y Funza (Cundinamarca), fueron el epicentro de la operación que dio captura a 5 personas, entre ellas un oficial retirado, en el grado de Mayor de la Policía Nacional, fueron capturados por el delito de concierto para delinquir y cohecho propio.

Las diligencias realizadas en el marco de la operación “LUPANAR”, donde se logró la desarticulación de este grupo delincuencial, en coordinación con personal de la DIJIN - Grupo Investigativo Anticorrupción y Fiscalía 86 seccional – Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales.

El ex oficial, Ronald Eduardo Espinosa retirado en el grado de Mayor de la policía, es uno de los capturados; el ex oficial cumplía funciones de comandante de distrito número uno cuando realizaba las actividades irregulares - exigía dinero a cambio de omitir los controles policiales en casas de lenocinio en el municipio de Duitama, Por otra parte, los agentes corruptores externos tenían como modalidad, ofrecer dádivas, con el propósito de realizar actividades irregulares en las casas de lenocinio a puerta cerrada.

Al ex policía y a 4 personas más se les sindica de los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir.

En medio de las audiencias concentradas, salió a flote el nombre del ex secretario de gobierno de Duitama Carlos Armando Sánchez Porras, y del concejal actual de la ciudad Henry Gutiérrez, a quien se menciona en algunas de las grabaciones que son material probatorio y que permanece en custodia de la Fiscalía.

Pese a esto aún no se conoce de apertura de investigaciones directas u ordenes de captura expedidas contra los funcionarios mencionados.

El concejal se defiende

Frente al caso, Caracol Radio estableció contacto con el concejal Gutiérrez, quien sostuvo que "yo si tuve conocimiento de esa situación, pero nada en el marco de la ilegalidad. Yo de hecho le presenté un escrito a la fiscal, mencionandole que teniendo en cuenta los hechos, que me informara a razón de qué o por qué sale mi nombre en este caso. Ella misma me manifestó ayer en la audiencia que no existe ninguna investigación en mi contra, que hay una serie de interpretación de llamadas, y que cuando se finalice esta primera fase de la investigación, me informarán por qué sale mi nombre a relucir. A mi no me han vinculado formalmente, yo no estoy salpicado en esto".

Serán las autoridades que tengan a cargo esta investigación las que definan la conducta y el por qué se mencionaron ante el juez dichos nombres.

"Y si estabamos cobrando plata por qué no se libraron las ordenes de captura con el resto. Demostraré mi inocencia, y procederé por la vía legal para defenderme", agregó el cabildante de la ciudad.

"En el operativo también resultaron capturados Franklin Gómez Hueso, William David Jiménez Parada, John Eduard López Triana e Idelfonso Gómez Hueso", dijo en Caracol Radio el comandante de la policía de Boyacá coronel Juan Darío Rodríguez.

Tras las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías de Paipa (Boyacá), los cinco capturados se allanaron a cargos, y por esta razón se les dictó medida privativa de la libertad con detención domiciliaria, mientras avanza la investigación.