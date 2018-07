Con pasarela Arkitect, hermanos Custo y David Dalmau abrirán Colombiamoda

El grupo empresarial Éxito confirmó que su sección ModaÉxito tiene todo listo para la pasarela inaugural de la Semana de la Moda que se vivirá e Medellín, el próximo 23 de julio en la noche cuando se abra la reconocida feria Colombiamoda 2018.

Se trata de una colección denominada Arkitect by Custo, que han co-creado con el afamado diseñador Custo Dalmau y su hermano David, quienes supervisaron en Medellín cada una de las prendas para la pasarela inaugural que dará la apertura a esta prestigiosa feria internacional de la moda.

Los diseñadores también seleccionaron en esta capital las modelos que vestirán esta colorida colección.

“En nuestro primer día de trabajo en Medellín nos hemos dedicado a realizar un casting para seleccionar a las mujeres que modelarán las prendas de Arkitect by Custo y luego el fitting de las piezas que llevará cada modelo. Encontrar modelos para pasarela en este país es muy fácil, sus mujeres son hermosas; estamos seguros de que será una pasarela increíble dedica a las mujeres de Colombia”, sostuvo el diseñador Custo Dalmau.

Moda Éxito

Durante los últimos 10 años, ModaÉxito ha trabajado por fortalecer la democratización de la moda consciente, poniendo al alcance de todas las colombianas ropa con variedad y diseño de alta calidad a precios asequibles, mediante la co-creación con reconocidos diseñadores. Por primera vez lo hace en conjunto con diseñadores internacionales como los hermanos Dalmau.

“La moda es un medio de expresión, nos permite decirle al mundo quiénes somos y cómo nos sentimos, y en #ModaÉxito nos levantamos todos los días inspirados con el propósito de ofrecer a nuestros clientes prendas con las que se identifiquen, prendas con diseños actuales, de excelente calidad y al alcance de todos. Arkitect by Custo es una celebración a 10 años de alianzas con reconocidos diseñadores de la mano de nuestra industria textil colombiana y por eso, nuestros clientes disfrutarán de una propuesta de estilo de vida con moda, accesorios, calzado y artículos para el hogar”. Afirmó Irina Jaramillo Muskus, Gerente del Negocio Textil del Grupo Éxito.

Empleo

La democratización consciente promueve el desarrollo de la industria textil nacional, basada en el componente social que ha sido uno de los principales compromisos del Grupo Éxito; por ello, las más de 90 referencias de moda de esta colección se confeccionan en más de 20 talleres en Colombia, generando empleo directo e indirecto, para más de mil personas, muchas de ellas madres cabeza de familia.

“Nos encontramos en la recta final de este importante proyecto que nació en el mes de febrero junto con Grupo Éxito. Personalmente no conocía la industria textil y confección en Colombia y he tenido la oportunidad de visitar uno de los 20 talleres en los que se realiza la colección y darme cuenta de que todo está muy organizado, con una gran calidad y mucho profesionalismo en su trabajo”, afirmó David Dalmau.

Colección femenina

La colección Arkitect by Custo va dirigida a una mujer con espíritu joven, segura de sí misma, innovadora, alegre, que expresa su personalidad a través de su vestuario. Todos los diseños de Custo esconden un significado, sus estampados, exclusivos para esta colección, hacen de cada pieza una prenda única e inigualable en el mercado de la moda actual.

Arkitect by Custo responderá a la tendencia mundial lo veo ahora y lo compro ahora (See now, buy now), la cual estará disponible en el sitio web de la marca www.arkitect.com en el mismo momento en el que se hace la pasarela inaugural de Colombiamoda.

Al día siguiente, el 24 de julio, estas prendas estarán en más de 35 puntos de venta de la marca Éxito en el País. La colección de hogar estará disponible en 30 almacenes de la marca y en la página web www.exito.com

“En el Grupo Éxito entendemos que cada segundo de nuestros clientes cuenta y por eso fortalecemos la venta omnicanal, para ofrecerles la mejor experiencia en el momento y lugar que lo prefieran”, concluyó Irina Jaramillo, Gerente de Negocio Textil de Grupo Éxito.