Juan David Mora, figura joven del piano, tocará en el Teatro Metropolitano

El Teatro Metropolitano de Medellín anunció el recital del maestro Juan David Mora, una de las figuras jóvenes del piano en Colombia, el próximo miércoles primero de agosto, desde la 8 de la noche.

El piano se vestirá de diferentes ropajes sonoros, destacó el Teatro, al detallar que este programa musical propone una exploración de las posibilidades sonoras del piano a través de compositores muy diferentes que tienen como elemento común la fascinación por los colores, las texturas y la riqueza sonora del instrumento.

Interpretará la Fantasía en Do menor K. 475 de Wolfgang Amadeus Mozart, Étude Fantasy de John Corigliano, A prole do bebê Nº1, W140 de Heitor Villa-Lobos y Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus (selección) de Olivier Messiaen.

Juan David Mora

El músico Juan David Mora es uno de los pianistas antioqueños más activos de su generación. Ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de Medellín bajo la dirección del maestro Francisco Rettig. En junio de 2017, fue invitado por el gobierno canadiense para realizar un recital para la Embajada de Canadá en Colombia junto a la soprano canadiense Pascale Brigitte Boilard, en el marco de la celebración de los 150 años de la Confederación canadiense. En los próximos meses participará en la prestigiosa academia Francis Poulenc en Tours, Francia, se presentará como solista con la Orquesta Sinfónica EAFIT bajo la batuta de Cecilia Espinosa, y hará un recital en Sainte Camille, Québec, Canadá.

Mora se graduó con honores de la Universidad EAFIT como Músico con Énfasis en Piano en el año 2008, donde estudió con los maestros Claudio Suzín y Blanca Uribe; y culminó también con honores sus estudios de Maestría en Interpretación con la maestra Blanca Uribe en la Universidad EAFIT en el 2012, con una beca otorgada por la misma institución. En el año 2018 obtuvo su título de Doctorado en Interpretación (piano) con la maestra Maneli Pirzadeh en la Université de Montréal (Canadá), donde fue merecedor de una Beca de la Facultad de Estudios Superiores y Posdoctorales (FESP), la Beca de Estudios Superiores de la Facultad de Música, y en dos ocasiones de la Beca Denise Angers a la Excelencia en Piano.