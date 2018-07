Presidenta del Concejo de Ituango denuncia amenazas de ilegales

En las últimas horas la presidenta del concejo del municipio de Ituango tuvo que abandonar el pueblo por amenazas contra su vida, al parecer, las presiones provienen de actores armados ilegales que delinquen en esa zona del norte de Antioquia.

Mary Janey Castrillo, aseguró que ya puso en conocimiento de las autoridades competentes su situación, pero lo que más le preocupa, es que la misma UNP está minimizando el riesgo, situación que la expone mucho más y la deja a merced de los ilegales, indicó.

“He dado parte a las autoridades competentes para que se me brinde seguridad y poder ejercer desde mi municipio, pero la Unidad de Protección me dice que es leve y nuevamente sigo teniendo las amenazas verbales y telefónica, además, llegan a mi casa y me dicen que son quieten mis discurso y que son una de las mujeres más fastidiosos de Ituango”, relató la actual presidenta del concejo de esa localidad.

En la zona ya son seis líderes sociales amenazados, incluido el mandatario local, Hernán Álvarez, que cuenta con esquema de seguridad.

En la zona delinquen disidencias del frete 36 de las FARC, el Clan del Golfo y la banda delincuencial los Pachely en el área urbana.