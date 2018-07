Comando de bomberos de Cartagena, sin energía hace dos semanas

Los bomberos de Cartagena denunciaron que desde hace 12 días, la estación de bomberos de El Limbo en Bocagrande, se encuentra sin servicio de energía, debido a la quema del transformador que la suministra.

La insólita situación ha dejado comprometidos a los bomberos, que se vieron obligados en la parte administrativa y los alojamientos de descansos de guardia a proporcionar energía a través de las dos plantas de energía con las que cuenta la entidad.

Todo se agravó cuando una de las plantas se quemó debido a la sobre carga y desde hace dos días solo está trabajando una sola, lo que ha limitado la energía a intervalos de cuatro horas.

Aníbal Guerrero, subcomandante de bomberos, advirtió que "estas condiciones adversas ponen en riesgo la correcta prestación del servicio público esencial de Bomberos, ya que no podemos utilizar la alarma para el anuncio de las emergencias y nos ha tocado utilizar la campaña de formación, no podemos utilizar el compresor de aire para llenar los únicos 3 equipos de respiración autónoma con que se cuenta, no podemos cargar los radios de comunicación, ni utilizar el sistema de des- contaminación de las prenda del uniforme de fatiga".

Según Guerrero, "las plantas de energía se están consumiendo diariamente en combustible $410.000 pesos, el cual es descontado del contrato de gasolina que se tiene para las máquinas de emergencia".

La alcaldía de Cartagena es la propietaria del transformador por lo que es la administración distrital la que debe comprar uno nuevo para superar la emergencia. Según Guerrero ya se están haciendo las gestiones, mientras tanto, se trabaja a media máquina.