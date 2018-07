Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 19 de julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Camacol le pide a las directivas nacionales del partido Liberal que incluya a Álvaro Arias Young en la terna de donde se debe escoger el alcalde que termine el periodo que resta en Armenia.

La solicitud que se hizo mediante un comunicado está dirigida al director de la colectividad Cesar Gaviria, ya que de acuerdo con el presidente de Camacol capítulo Quindío Cesar Augusto Mejía Urrea, la ciudad debe avanzar, se debe dinamizar y no se puede estacar como ha venido ocurriendo desde que Carlos Mario Álvarez fue privado de la libertad.

por eso la petición directamente consiste en incluir al actual alcalde encargado en la terna que se supone debe presentar el liberalismo para escoger a la persona que termine el periodo que resta en la alcaldía, toda vez que Álvaro Arias Young está preparado, tiene experiencia y tiene cualidades morales para ser la primera autoridad de esta capital.

14 meses de prisión para Fernando León Diez Cardona, contratista de valorización. El empresario antioqueño representa las dos firmas con las que se contrataron la totalidad de las obras.

El juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia condenó a 1 año y 2 meses de cárcel por el delito de falsedad ideológica en documento público a Fernando León Diez Cardona, representante legal las Uniones Temporales Vías Armenia y Puentes Armenia, firmas con las cuales se contrató en su totalidad las obras de valorización.

Y para lo cual de acuerdo con La Fiscalía, Francisco Valencia Salazar, esposo de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia había pactado con Diez Cardona, entregarle todos los contratos de valorización, siempre y cuando esté le garantizara el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra y el 100% de los contratos de consultoría de los diseños.

Una grave denuncia realizaron a través de Caracol Radio los familiares de una joven estudiante de la institución educativa, Normal Superior del Quindío en Armenia que fue víctima de agresión física por parte de otra estudiante.

La rectora de la Institución Educativa Normal Superior del Quindío Maricel Restrepo dijo que este tipo de situaciones son esporádicas, pues el plantel educativo cuenta con excelente convivencia... por eso y ante lo ocurrido se activó el protocolo de atención basado en los procesos de conciliación entre las partes, para buscar que no haya repetición.

Pánico y susto en especial en edificaciones altas provocó en el Quindío el temblor de tierra que se presentó esta madrugada y que se sintió en buena parte del centro del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico colombiano el sismo se presentó sobre las 12 y 39 de la madrugada y fue de 5.2 grados de magnitud, con una profundidad menor a 70 kms. El epicentro se reportó en el municipio de Colombia, Huila, en el caso del Quindío no se reportaron daños.

Con paso a un carril está a esta hora la vía la línea entre Quindío y Tolima por un derrumbe que se presentó desde ayer en la tarde en el km 34, por fortuna la maquinaria del Invias logró habilitar el paso restringido.

Alfonso Meza director del Invias, reitero el llamado a los conductores a tener paciencia y prudencia en este trayecto para facilitar la movilidad en medio del paso a un carril, cabe recordar que en esta carretera hoy hay restricción en la movilización de carga de 3.4 toneladas desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche.

Un nuevo suicidio se presentó en las últimas horas en Armenia, el hecho se registró en una vivienda del barrio La Virginia donde un menor de 15 años de edad decidió quitarse la vida, lo que generó gran conmoción en el sector.

Teniendo en cuenta que el suicidio es un flagelo que no para en este departamento, consultamos al secretario de salud Cesar Augusto Rincón para saber que se estaba haciendo de manera preventiva sobre el particular, el funcionario señaló que para eso se viene trabajando en el programa familias fuertes, que enmarca esfuerzos de las secretarías de educación, familia, el interior y salud por su puesto.

En la vereda Mesopotamia de Armenia, la policía del Quindío capturó a un hombre de 28 años de edad a un hombre solicitado por un juez por los delitos de Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 años y Actos Sexuales con Menor de 14 años.

Con la participación de las empresas de vigilancia y seguridad privada de la región, la policía del Quindío y sus diferentes especialidades, la Octava Brigada del Ejército, la defensa civil y otras entidades se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Armenia, la primera feria integral de seguridad del Quindío.

El comandante de la policía en el Quindío, Coronel Luis Hernando Benavides también destacó la importancia de que los comerciantes y ciudadanos en general pueden invertir en seguridad, ya que no es un gasto proteger y vigilar sus lugares de trabajo, estudio o descanso.

Precisamente las autoridades buscan a los responsables del robo que se presentó en la madrugada de ayer miércoles en una barbería ubicada en la carrera 13 entre calles 21 y 22 en Armenia, donde los delincuentes utilizando la modalidad de ventosa ingresaron al lugar y se llevaron varios elementos de valor.

Las directivas de la Aeronáutica Civil aseguraron que con la nueva reglamentación de aerotaxis o vuelos chárter, el aeropuerto el Edén de Armenia se vería beneficiado con vuelos comerciales a diferentes destinos.

Hoy en el día de los héroes caídos en combate, el sargento segundo del ejército Edward Ávila que perdió sus dos piernas al pisar una mina antipersonal, envió un mensaje de agradecimiento a las familias de los héroes caídos y heridos por tu tenacidad para sobrepasar este momento.

A las 4 de la tarde de mañana viernes 20 de julio se cumplirá en Armenia el desfile del grito de independencia que se iniciará desde el parque fundadores, recorrerá la avenida bolívar hasta la calle 9 girará a la derecha y tomará la carrera 15 hasta la calle 21 y terminará en la plaza de Bolívar.

Por esta razón desde la secretaria de tránsito anunciaron que este viernes en la mañana se efectuará el cierre del tramo vial de la Avenida Bolívar entre las calles 7 y 9 en el sentido del centro hacia el norte donde se ubicará la tarima de personalidades.

Con el lema “El arte de vencer se aprende en las derrotas” una frase del libertador Simón Bolívar, el municipio de Filandia realizará el IX Festival Camino del Quindío entre el viernes 20 de julio y el domingo 22 de julio con una variada programación cultural, artística, histórica, académica, comercial, artesanal y experiencial sobre la independencia.

Álvaro Hernando Camargo fundador del festival manifestó que el desfile del 20 de julio se llevará a cabo el viernes iniciando a la 1 de la tarde en el mirador de la colina iluminada del Quindío y terminará en el parque principal, el tema central recrear el paso de Simón Bolívar y su caballería por el paso nacional por el municipio de Filandia

La Red Municipal de Veedurías representada por Benur Martínez va a pedir a los entes de control que intervengan en el menor tiempo posible, ya que no se descarta que los recursos de la tasa bomberil no se estén invirtiendo adecuadamente, pues si estuviera ocurriendo lo contrario tal vez los bomberos no se estarían quejando, como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo.

El alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera estará hoy en Armenia participando de la firma del Acuerdo de voluntades del proyecto de reconciliación del Quindío, el evento se realizará a las 9 de la mañana en la gobernación.

Con buena participación, con tapas, ollas y factura en mano habitantes del municipio de La Tebaida protestaron ayer miércoles frente a las instalaciones de EPQ en esa localidad por los elevados aumentos en la factura de acueducto y alcantarillado.

Con la campaña “Soy cultura amable”, la empresa Amable busca fortalecer la cultura ciudadana en Armenia desde las instituciones educativas.

Con la realización de la quinta Macrorrueda de Turismo Alianza del Pacífico en el Quindío, el sector recibió un aporte de alrededor de 1.160 millones de pesos con la presencia de 256 empresarios internacionales que dinamizó la economía en hoteles, restaurantes, empresas transportadoras, proveedores logísticos, entre otros actores.

El control de plagas en los cultivos de aguacate Hass sembrados en el Quindío es manual y no químico.

Lo dijo el secretario departamental de agricultura Carlos Alberto Soto, para salirle al paso a las críticas que señalan que el control a los cultivos de este producto se hace con agroquímicos.

3.000 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, son invertidos en la construcción de la nueve sede Gabriela Mistral de la institución educativa Enrique Olaya Herrera. El nuevo plantel estará ubicado en el barrio Uribe y que se espera que esté listo en el primer semestre del año 2019.

En deportes, tres deportistas del departamento del Quindío hacen parte de la delegación de Colombia que desde hoy participa en los juegos Centro Americanos y del Caribe en Barranquilla, ellos son Clara Juliana Guerrero en bolo, Lina María Raga en triatlón y Gerard Nicolás Giraldo en atletismo.