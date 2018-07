Esposa del alcalde de Sogamoso lo denuncia por violencia intrafamiliar

“El pasado fin de semana sucedieron en el interior de mi hogar unos desafortunados hechos en los cuales fui víctima de violencia intrafamiliar. Estos hechos de violencia se venían presentando desde hace varios años y se habían tratado de superar internamente en pareja y familia. Sin embargo por los constantes abusos sicológicos, físicos y presiones emocionales y económicas, ahora mi decisión está fundamentada en no callar”, así lo sostiene la gestora social del municipio, Nubia Esperanza Pérez, quien en las últimas horas decidió interponer una denuncia por violencia intrafamiliar contra el alcalde de Sogamoso Sandro Néstor Condía.

Pérez asegura que además ha sido víctima desde hace varios años de violencia de género de manos del alcalde: “me ha hecho daño, sufrimientos físicos, psicológicos, económicos y patrimoniales en mi condición de mujer y madre, así como las amenazas de actos y amedrentamiento, han sido denunciados ante las autoridades competentes en años anteriores”.

Frente al hecho que ha desatado polémica, explicó que “el pasado sábado 14 de julio, fui al Hospital Regional de Sogamoso en horas de la tarde, por una fuerte afectación en el tobillo derecho. El médico me preguntó el porqué de los dolores y las lesiones. Mis respuestas quedaron registradas en la historia clínica y yo desconocía que la misma se fuese a hacer pública”.

El pasado sábado la esposa del alcalde habría acudido ante la fiscalía para interponer la correspondiente denuncia, pero asegura que no le prestaron atención: “me manifestaron que tan solo me la recibían en días hábiles. Por ello hoy martes en las horas de la tarde la he presentado ante el Despacho correspondiente en Sogamoso”.

Además le solicitó a las entidades competentes, que brinden las garantías que dispone la ley.

“Si bien Sandro Néstor de manera injusta y contraria a los hechos sucedidos fue quien interpuso denuncia ante la comisaria de familia, quiero dejar en claro que es a mí a quien corresponde la queja y denuncia legítimas, pues he sido yo quien ha sufrido los vejámenes durante varios años y el pasado fin de semana”, manifestó la gestora social.

La mujer concluyó que lamenta ser parte de hechos que alteran la paz pública que requiere la debida administración del municipio de Sogamoso, “pero ya no podía guardar más silencio frente a esta situación que nos afecta a mí y a mis hijos”.

“Por último hago un llamado a las organizaciones, fundaciones, activistas, ONG`S e instituciones encargadas de prevención, protección y atención de mujeres víctimas de violencia y ciudadanía en general, a repudiar de manera contundente todo acto de violencia y a trabajar en pro de la prevención de la misma y la garantía de no repetición”, recalcó.