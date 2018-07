Con tutela buscarán el retorno de alias Juancito a Medellín

A la cárcel de máxima seguridad de Valledupar fueron trasladados varios jefes de bandas criminales de Medellín, por supuestamente seguir delinquiendo desde sus lugares de reclusión.

Sin embargo, por considerar que se le están violando varios derechos, la defensa de Juan Manuel Piedrahita, aliasJuancito, señalado como jefe de la banda Betania, solicitó, mediante tutela, que un juez ordene el regreso del procesado a una cárcel en el Valle de Aburrá.

En diálogo con Caracol Radio, el abogado de Juancito reveló que para todos, la defensa y la familia, fue una sorpresa la decisión de trasladarlo hacia esa penitenciaría en la costa atlántica.

“Ni la fiscal ni yo teníamos conocimiento del traslado. Inclusive, nos cancelaron unas diligencias que teníamos pendientes. Este traslado no se justifica”, confirmó el defensor de Juancito, a través de Caracol Radio.

Reveló que a su cliente lo tienen completamente incomunicado y por eso radicaron una tutela contra el Inpec y otras autoridades en la que además solicitan el regreso de su defendido a la ciudad de Medellín.

“Él estaba preocupado; no nos dijeron nada para donde iban; yo me di cuenta en el Inpec, allí nos dijeron que iban para Valledupar, estamos incomunicados, no hemos tenido comunicación para nada”, confirmó el jurista.

Aclaró que Juan Manuel Piedrahíta no ha ordenado las recientes alteraciones a la calma en la Comuna 13, como se ha informado como argumento para esa remisión a otro penal.

“Ellos están en la cárcel, están incomunicados, solo lo pueden hacer con la familia o los abogados, la comunicación es muy restringida… Esa fue una decisión política porque en el proceso no hay ni una prueba que demuestre que mi cliente está tomando decisión sobre la situación en la comuna 13”, concluyó el jurista a Caracol Radio.