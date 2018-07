El alcohol es la base de los conflictos en Bogotá: Expertos de seguridad

El beneficio otorgado a los bares e la capital de extender la rumba dos horas, no es una decisión acertada de la Administración Distrital para los expertos de seguridad, Andrés Nieto y John Marulanda, quienes coinciden en que la ciudad no cuenta con autoridades necesarias para regular las medidas que se deben tomar al respecto.

Para Nieto esta decisión podría disparar aún más las riñas y la inseguridad en la ciudad “pusieron unos requisitos para los bares que deben cumplir, pero no para la administración ni para las autoridades” y añade que los problemas no son dentro de los establecimientos si no fuera de ellos.

En dialogo con Hoy por Hoy Marulanda afirmó que al extender de la rumba se presentaría para más consumo de sustancias psicoactivas “La Fiscalía acaba de prender las alarmas por el narcotráfico, y este beneficio para los bares, se prestara para más venta y consumo de drogas”.

Resaltan que el alcohol ha ocasionado numerosos problemas en el país, como peleas, violencia intrafamiliar y asesinatos, y que las personas no tienen responsabilidad a la hora de consumirlo.