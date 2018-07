Buses para Transmilenio no podrían ser vendidos en la UE

La Procuraduría cuestionó que los buses de Transmilenio no sean de vanguardia y que ni siquiera se permita su venta en la Unión Europea.

Los cuestionamientos los hace el Ministerio público en una carta dirigida a la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo.

Según la Procuraduría, la contratación para la adquisición de la nueva flota, por un valor superior a los 2.9 billones de pesos, no tiene en cuenta la tecnología, pues los buses no pueden ser vendidos en la Unión Europea por no cumplir con el límite permitido para las emisiones de impacto ambiental.

Por ello le solicitó a Transmilenio los estudios realizados para determinar el impacto ambiental, y los comparativos de costos de la flota de operación, de acuerdo con el tipo de buses, tecnología y combustibles fósiles que utilizarán.

También solicitó un informe “de los resultados de la operación de los buses biarticulado y articulados que funcionan a gas natural que se encuentran en pruebas desde julio del 2017, así como la incorporación de esos informes a los estudios realizados dentro de las licitaciones”.

Y pidió responder a la mayor brevedad, “teniendo en cuenta que ya desatendió un primer plazo, que venció el 6 de julio, y que el cronograma del cierre para la recepción de ofertas está previsto para el próximo 2 de agosto”.