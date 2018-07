Con cacerolazo, en Montenegro rechazan incremento de tarifas de EPQ

Por lo menos 1500 habitantes de Montenegro participaron de la actividad que se desarrolló en el parque principal de la localidad, los manifestantes con carteles y entonando arengas rechazaron el aumento de hasta el 150% que ha tenido la tarifa de la factura de acueducto y alcantarillado que presta Empresas Públicas del Quindío... algunos líderes de la protesta afirmaron que muchos ciudadanos se van a declarar en desobediencia civil no pagando la factura, pues consideran que el ajuste tarifario se puede hacer de otra manera y que la calidad en el servicio no es la mejor. Sobre esta situación Caracol Radio habló con el gerente de Empresas Públicas del Quindío James Padilla, quien expresó que hubo un error en la facturación con alrededor de 500 usuarios a quienes se les va a solucionar el problema, sin embargo el funcionario destacó una vez más que el ajuste tarifario que igual se viene aplicando no es un capricho de la entidad, toda vez que obedece a un mandato de la CRA, más aún cuando en esta región desde hace muchos años no se actualizaban tarifas.