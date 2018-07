Escándalo por agresión física del alcalde de Sogamoso a su esposa

El alcalde Sandro Condía y su esposa Nubia Esperanza Pérez se acusan mutuamente de agresiones físicas y verbales dentro de su hogar.

Las aparentes agresiones del mandatario de Sogamoso Sandro Condía, contra su esposa Nubia Esperanza Pérez, se habrían dado el viernes 13 de julio dentro del apartamento donde conviven con sus hijos menores de edad.

Al parecer una discusión terminó en golpes entre el alcalde y la gestora social del municipio, horas después del evento de la cabalgata que dio apertura a las tradicionales ferias del sol en la ciudad.

La gestora social tuvo que acudir a un centro asistencial debido a algunas contusiones en su cuerpo, y el alcalde, procedió a denunciar por violencia intrafamiliar a su esposa, ante la comisaría de familia del municipio, la cual incluso le otorgó una orden de medida de protección al mandatario, ya que este también resultó con rasguños en su rostro y brazos.

Este tipo de agresiones al interior del alcalde Sandro Condía, serían reiterativos durante los casi 17 años de matrimonio.

En la denuncia instaurada por el alcalde, reconoce los problemas al interior de su hogar, y acusa a su esposa de haber llegado en alto estado de alicoramiento, y de haberlo agredido físicamente. El alcalde se defiende con esta demanda, diciendo que jamás la agredió, y que en cambio, fue víctima de la gestora social.

Caracol Radio habló en exclusiva con la gestora social Nubia Esperanza Pérez, quien aseguró que sí fue golpeada por el alcalde Condía, y que la demanda es un juego de poder, para ocultar las agresiones que el mandatario acostumbra a hacerle, incluso, delante de sus hijos de 16 y 2 años de edad.

“Él sí me golpeo: hubo muchos golpes esa noche. No es cierto que yo estuviera ebria como lo dijo en su denuncia ante la comisaría. Yo quería mantener sus agresiones bajo reserva porque me dijeron que él incluso podría ir a la cárcel, y quise evitar el escándalo por mis hijos, pero salí perdiendo, salí señalada. Yo sé que con el poder que tiene ese señor, lo va a mal utilizar a su favor, pero yo sé que voy a salir adelante”, señaló la gestora social Nubia Esperanza Pérez.

Caracol Radio intentó contactar al alcalde para conocer su versión, pero fue imposible.