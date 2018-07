Sindicato de la salud alerta por presunto nuevo carrusel

Garantizar el sistema de atención médica con cobertura de fácil acceso, piden los trabajadores de la salud a la Eps Medimás por el cierre de una de las clínicas de la ciudad.

Según el Asesor jurídico de los trabajadores de la salud, agrupados en Sintrasacol, Hugo Sanguino, el cierre de la clínica la Salle es presuntamente una situación programada a la que sus directivas acuden como plan de salvavidas financiero. El dirigente sindical, explica el sistema y la forma en que esta situación se viene registrando.

“Esto está pasando a nivel nacional y es un modus operandi, inclusive, los mismos gerentes de las clínicas pues debido a la situación de asfixia que tiene en este caso Eisimed La Salle porque el asegurador que es hoy Medimás y que algunos usuarios ya le dicen Medimenos, no está respondiendo con los recursos que se necesitan para que estas clínicas puedan operar, entonces, al no tener este flujo, al no tener este ingreso, pues obviamente la clínica se queda sin insumos y al estar en esa situación cualquier llamadita a la Secretaria de Salud, inclusive, por parte de los mismos gerentes de las clínicas, entonces, ellos mismos se auto inhabilitan y eso es buscar una depreciación de la Ips”, manifestó Sanguino.

En medio de esta situación señaló que son varios los sectores afectados por la falta de contratación en vinculación laboral, proveedores en alimentación y medicina. Renglones o cadenas productivas que pierden en materia económica por el cierre del centro asistencial en medio de las afectaciones a los pacientes de esta Eps en el sistema de atención médica.