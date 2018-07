Volvió a la casa “calavera” el ladrón de bicicletas

La medida de detención domiciliaria para 'calavera', luego de atacar con arma blanca e intentar robar la bicicleta de un deportista, no cayó bien en los biciusuarios; sin embargo, la Secretaria de Seguridad de Girón, María del Pilar Flórez, explicó que la víctima no instauró la denuncia y el juez le dictó detención domiciliaria por porte ilegal de armas.

“Lamentablemente 'Calavera' regreso a la casa aunque insistimos para que le dieran medida intramural, en audiencia pública un juez con control de garantías le dictó detención domiciliaria porque no se encontraron denuncias, la víctima no reportó el caso solo hizo viral el video pero no acudió a las autoridades” explicó Flórez.

Las autoridades reiteraron a los ciclistas que han sido víctimas de hurto de alias “calavera” denunciar los hechos.