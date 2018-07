Más de la mitad de los niños en Bogotá no tendría acceso a jardín infantil

La Personería de Bogotá denunció que de los más de 723.000 niños y niñas, entre los 0 y 5 años, que hay en la ciudad, solo el 50% tiene acceso a un jardín infantil, de ellos 125.436 menores tienen acceso a un jardín infantil público, . De acuerdo con el entidad, el déficit de atención de la Secretaría de Integración Social es tal que solo en Ciudad Bolívar hay aproximadamente 700 menores en espera de un cupo escolar.

“Pese al grave déficit de cupos, entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, la Secretaría ha cerrado 47 jardines diurnos y, entre 2015 y 2018, 9 nocturnos. Por esa razón solo se atienden a 265 menores en la jornada nocturna en 12 jardines dispuestos para este horario”, señaló la entidad.

En visitas a 91 jardines se hallaron irregularidades, el 50% de ellos presentan fallas en las condiciones sanitarias, en el 96% se hallaron incumplimientos de remisiones a centros de salud por riesgo nutricional, el 30% no cuenta con zonas de recreación y el 71% no cuenta con áreas adecuadas para menores con discapacidad.

“El servicio ofertado no brinda la cobertura y protección a los menores que actualmente requieren un cupo ante el evidente nivel de vulnerabilidad que se presenta en esta población en algunas zonas de la ciudad. Todos los jardines infantiles de Integración tienen niños en lista de espera para acceder a un cupo, agrega el organismo.

También, dice la Personería, continúan las fallas en el funcionamiento de los jardines. En el 28% de ellos las condiciones sanitarias son desfavorables, el 53% no cumple con los niveles nutricionales adecuados y se evidenció en el 96% de los jardines, que no remiten a los menores con riesgo nutricional a servicios de salud. Se encontró que algunos alimentos no indican fechas de vencimiento u otras observaciones, evidenciando la falta de capacitación por parte de la Secretaría a funcionarios encargados de la preparación de alimentos.

En las últimas visitas de seguimiento realizadas por el ente de control a 30 jardines operados directamente por la Secretaría, entre el 3 y 4 de julio de 2018, se descubrió que faltan 65 docentes para garantizar una adecuada prestación del servicio. Además, el 95% del personal en estos 30 jardines, tienen contrato por prestación de servicios y hay vencimientos de contratos laborales al 30 de junio de 2018, los cuales no han sido reemplazados.

La Personería anunció que iniciará una indagación preliminar para evaluar la gestión de los funcionarios encargados de la prestación del servicio en estas unidades operativas y solicitará a Integración Social, que adopte las medidas necesarias para cumplir integralmente con los estándares técnicos de calidad emitidos por esa entidad para el servicio de educación inicial.