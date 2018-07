Primera condena por escándalo de valorización en Armenia

Condenan al ex director de la EDUA, Sebastián Congote en el sonado caso de la valorización.

Cabe recordar que Congote había aceptado los delitos de nterés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir en calidad de autor, sin embargo no acepto el delito de peculado por apropiación.

La condena que es en primera instancia, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia ordena que el arquitecto, involucrado en el posible detrimento de 20mil millones de pesos de la valorización, debe pagar una condena de 6 años y 3 meses de cárcel y una multa de 48 millones de pesos.

Sin embargo la decisión fue apelada por la defensa del ex funcionario, quien además no podrá ejercer cargos públicos y contratar con el estado por 5 años... se espera que termina de pasar de manera jurídica con el ex funcionario, que además permanece privado de la libertad.

Cabe recordar que por este caso de valorización están detenidos la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, su esposo Francisco Valencia, y tres ex funcionarios más cuyos procesos judiciales se conocerán en próximos días.

Así mismo por este escándalo esta privado de la libertad el ex alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez.