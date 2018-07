Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 17 de julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Condenan al ex director de la EDUA, Sebastián Congote en el sonado caso de la valorización

La condena que es en primera instancia, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia ordena que el arquitecto, involucrado en el posible detrimento de 20mil millones de pesos de la valorización, debe pagar una condena de 6 años y 3 meses de cárcel y una multa de 48 millones de pesos...

Sin embargo la decisión fue apelada por la defensa del ex funcionario, quien además no podrá ejercer cargos públicos y contratar con el estado por 5 años... se espera que termina de pasar de manera jurídica con el ex funcionario, que además permanece privado de la libertad.

La alcaldía de Armenia podría enfrentar un proceso detrimento patrimonial sino garantiza seguridad a las obras inconclusas de valorización.

Lo dijo el concejal del movimiento Mira Julián Andrés Acosta, quien pidió a la alcaldía de esta ciudad disponer los elementos necesarios para garantizar, que los delincuentes o desadaptados no se sigan llevando los materiales de construcción de las obras inconclusas de valorización, como desde hace varios días lo vienen denunciando habitantes del sur de la capital del Quindío.

A 51 meses de prisión fue condenado el ex concejal de Armenia Luis Fernando Martínez, integrante de la organización delincuencial dedicada al chance ilegal.

Esa fue la sentencia proferida por el Juzgado 2do penal del circuito de conocimiento de Armenia en contra del ex concejal del movimiento Cambio Radical conocido como el ‘Nene’, capturado a finales del año anterior, por pertenecer a la banda delincuencial denominada los 29ª, encargada de comercial chance clandestino en esta y otras regiones del país.

Quiere decir entonces, que el ex concejal Luis Fernando Martínez deberá pagar una condena de 4 años y tres meses en establecimiento carcelario, por los delitos de concierto para delinquir y actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Vale decir que 23 de los implicados quedan en periodo de prueba por 36 meses y 3 de los implicados en un periodo de prueba de 48 meses, que aunque no deberán pagar condena en establecimiento carcelario, no podrán retornar a las actividades de comercialización del chance ilegal, pues de inmediato tendrán que ir a la cárcel.

Con respecto al ex diputado Gustavo Alberto Hernández, se espera que el juzgado especializado que lleva el caso determine cuál será su futuro, teniendo en cuenta que hay otros delitos, por los que se investiga a esta persona.

Con un cacerolazo los habitantes del municipio de Montenegro protestaron por el incremento en la tarifa de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Por lo menos 1500 habitantes de Montenegro participaron de la actividad que se desarrolló en el parque principal de la localidad, los manifestantes con carteles y entonando arengas rechazaron el aumento de hasta el 150% que ha tenido la tarifa de la factura de acueducto y alcantarillado que presta Empresas Públicas del Quindío.

Algunos líderes de la protesta afirmaron que muchos ciudadanos se van a declarar en desobediencia civil no pagando la factura, pues consideran que el ajuste tarifario se puede hacer de otra manera y que la calidad en el servicio no es la mejor.

Sobre esta situación Caracol Radio habló con el gerente de Empresas Públicas del Quindío James Padilla, quien expresó que hubo un error en la facturación con alrededor de 500 usuarios a quienes se les va a solucionar el problema, sin embargo el funcionario destacó una vez más que el ajuste tarifario que igual se viene aplicando no es un capricho de la entidad, toda vez que obedece a un mandato de la CRA.

Dos mujeres líderes de las víctimas en el Quindío aparecen en panfleto amenazante firmado por las águilas negras, la defensoría del pueblo ya les ofreció medidas de protección.

Estamos hablando de María Clementina Murillo y Pastora Montilla que aparecen en el panfleto donde no solo son amenazadas sino también sus familias, la defensoría del pueblo brinda atención y medidas de protección para estas líderes del Quindío.

Ni el túnel de la línea, ni la doble calzada Armenia-Aeropuerto, ni la vía entre La Tebaida y Montenegro, ni el deprimido en Montenegro denominado paso nacional y mucho menos la doble calzada, Calarcá La Paila serán entregados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Un ataque a bala en el municipio de Calarcá dejó como saldo a dos personas lesionadas.

De acuerdo con lo que explicó la alcaldesa del municipio de Yenny Trujillo, aunque se adelantan las investigaciones del caso, no se descarta que el hecho se deba a vendettas por temas relacionados con tráfico de drogas en el barrio Villa Tatiana.

Uno de los heridos fue identificado como Clímaco Pérez Betancourt de 73 años.... el otro responde a Víctor Alonso Gantiva de 22 años.

La alcaldesa de La Tebaida, Patricia Buitrago espera que la investigación por el asesinato de Claudia Milena Toles Benítez, hechos que se registraron el domingo 8 de julio avance y prontamente capturen al responsable de este hecho

El secretario del Interior Andrés Buitrago al resaltar la colaboración ciudadana y la investigación de la policía y la fiscalía para capturar al responsable del homicidio de Laura Juliana Jojoa, manifestó que evaluaran si entregarán la recompensa de 10 millones de pesos que ofrecieron por información sobre este caso.

Vale decir que la fiscalía investiga si el imputado por este homicidio Roberto José Silvera estaría relacionado con dos asesinatos más en Armenia teniendo en cuenta la modalidad utilizada.

En lo que va corrido del 2018 en Armenia, la secretaria de transito ha multado a 2460 conductores por transitar sin licencia de conducción

Concejales de Armenia crean bloque de trabajo, para tratar de encontrar salidas a los problemas de la ciudad, pero descartan que sea una coalición de oposición...

En menos de un mes la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, Proviquindío, haría entrega de los apartamentos de Villa Flor a los 32 beneficiarios del proyecto. Así lo confirmó Mauricio Cañas, gerente de la Promotora, quien además confirmó que se harán algunas mejoras para garantizar una vivienda digna a los favorecidos.

Hoy en la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, se desarrollará el Foro Armenia Cómo vamos titulado: Armenia mi ciudad comparada, donde se darán a conocer los resultados del estudio comparativo entre Armenia y otras ciudades capitales del país.

La quinta Macro rueda de Turismo de la Alianza del Pacífico que se desarrolló en Armenia, tuvo una expectativa en negocios multidestino de 22,2 millones de dólares.

El Alto Comisionado para la Paz Rodrigo Rivera liderará este jueves 19 de julio en Armenia el Consejo Extraordinario de Paz Ampliado. El evento se cumplirá a partir de las 2 de la tarde en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones.

En deportes, el bicicrosista quindiano Juan Camilo Botero quien hace parte del equipo Sentimiento Cafetero ganó una de las válidas de la Copa Canadá de BMX que se llevó a cabo el pasado el fin de semana.

En deportes, gran noticia para el Quindío la gimnasta Valentina López Márquez ganó dos medallas de oro y tres de plata en su modalidad y se coronó campeona en el nivel 3 en el campeonato suramericano de gimnasia artística que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Cali.