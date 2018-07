Clínica Esimed de Tunja no tiene insumos ni medicamentos para sus pacientes

Una fuerte protesta protagonizaron hoy los funcionarios de la clínica Esimed de Tunja que atiende principalmente a los afiliados de Medimás EPS.

“Protestamos por algo justo, queremos atender a nuestros pacientes, pero no tenemos cómo. La verdad es una situación que poco a poco se vuelve insostenible. No tenemos ni siquiera material suficiente para suturas, no hay contrato Farmaquirúrgico establecido, no tenemos ni acetaminofén, y los sueros están próximos a acabarse”, dijo en Caracol Radio uno de los trabajadores del sindicato.

Las reservas de medicamentos para asistir a los pacientes, no alcanzarían sino para las próximas 24 horas, situación que preocupa de sobremanera a los trabajadores.

Por su parte, los médicos especialistas del mismo centro asistencial, indicaron que las deudas a estos profesionales, no se han resarcido, y todavía trabajan sin salarios: “nos consignaron un 50 % del sueldo del mes de abril, pero nos falta el resto, Mayo y Junio, aun se nos adeuda, y nosotros, continuamos con deudas enormes. La crisis es muy difícil en este momento”, señaló uno de los médicos de Esimed, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

Los funcionarios de la clínica le piden a las autoridades de salud del departamento que intercedan ante esta crítica situación y a las directivas de la entidad, que efectúen un mejor plan de financiación para el funcionamiento básico de la clínica.