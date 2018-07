Pacto Calculado: la corrupción del Contralor de Antioquia en La María

La Fiscalía General de la Nación calificó como un pacto calculado el supuesto acuerdo entre el Contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña y el entonces gerente del Hospital público departamental La María, William Marulanda Tobón, para que en contraprestación de que la entidad de control emitiera un concepto favorable en la auditoría correspondiente al año 2015, el funcionario pudiera hacerse una cirugía plástica a muy bajo costo y con trato preferencial en la institución médica hospitalaria.

Según el fiscal del caso, el Contralor de Antioquia omitió sus funciones y aunque era consciente de las irregularidades en el Hospital, porque se había detectado que una familiar del entonces gerente se había hecho cirugías en el 2015, que dejaron un detrimento patrimonial por 8 millones de pesos, el jefe del ente de control prefirió incurrir en las mismas prácticas, para someterse a una cirugía plástica y obvió informar las irregularidades. Para ello, confió en que la auditoria del año 2016, cuando fue ingresado a los quirófanos de La María, seguiría siendo el Contralor de Antioquia y podría dejar pasar u omitir aquellos hallazgos.

“De acuerdo al dogma institucional, la Fiscalía deriva unas omisiones, sustentadas en que el señor Contralor se hizo una cirugía el 16 de abril del 2016, le dieron de alta el 19 de abril y el 22 de abril, él realiza una auditoria. Cuando digo que él realiza una auditoría, es la Contraloría Departamental que ésta a cargo del él. Es importante porque en el año 2015 ya una pariente del gerente (Yurani Marulanda Tobón) se había hecho una cirugía con un detrimento patrimonial de 8 millones de pesos y en la auditoría que practico la Contraloría Departamental eso no se encontró”, relató el fiscal instructor del proceso.

La presunta comisión de estos delitos fue hallada en una auditoría que le practicaron a la Contraloría departamental de Antioquia, por parte de la Auditoría General de la Nación, entidad que había dirigido, años atrás, la también implicada en estas investigaciones e posibles irregularidades Laura Emilse Marulanda Tobón.

“Cuestionamiento a la función de la Contraloría de Antioquia no lo hace la Fiscalía, lo hace la Auditoria General de la República, que es la que audita a las contralorías departamentales”, aseguró en la audiencia el fiscal. Agregó qué: “Estableciendo en grado de probabilidad que las facturas de cobro a todas las pacientes con irregularidades no incluyeron de manera dolosa, los servicios e insumos médicos que gastaron en sus cirugías y que debieron cancelar al Hospital. La Fiscalía General estableció que la no inclusión dolosa de estos gastos causó un detrimento y que mediante documentos falsos generaron una defraudación superior a los 18 millones de pesos, distribuidos en las cuatro cirugías”.

Más anomalías

Además de la alteración de facturas, documentos e incluso las horas de los sistemas, a los parientes del exgerente se les catalogó como pacientes especiales, acto que no fue soportado adecuadamente, debido a que en la información agregaron que eran usuarias del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.

“Con la connotación adicional que para las parientes del gerente estos fueron catalogados como particulares especiales, categoría que carece de soportes legales o normativos, pero que generó otros benéficos a favor de aquellos, pues los medicamentos, consumos o servicios facturados obtuvieron un descuento”, relató el Fiscal.

A pesar de todas estas pruebas, el Contralor de Antioquia, deliberadamente habría obviado las mismas en su informe y que fueron posteriormente cuestionados por la Auditoria Nacional, para poder obtener los mismos beneficios de los primeros paciente, entre ellos la ex auditora nacional Laura Marulanda Tobón.

“Que la contraprestación del señor Contralor Departamental a favor de las de las irregularidades en el Hospital La María, estuvieron condicionadas a un pacto calculado por la omisión al cumplimiento de sus funciones, dado que al igual de las hermanas del gerente, él también se hizo un procedimiento estético que arrojó un detrimento patrimonial para la entidad”, ratificó el Fiscal.

En el caso del exgerente del Hospital La María, William Marulanda Tobón, con intención estropeó las funciones de la auditora del Hospital La María, para que no se percatara de las operaciones estéticas, que a bajo costo, se practicaron sus familiares.

“La Fiscalía cuenta con pruebas donde se evidencia que el señor gerente del Hospital La María (William Marulanda Tobón) excluía a la auditora médica del hospital de todas las reuniones donde se trataban las cirugías plásticas, con el propósito de que ésta no se percatara de todas las irregularidades que se estaban ejecutando. También se evidenció que el mismo gerente permitió un descuento del 50% a sus parientes al calificarlas de particular especial, sin que existiera soporte”, reveló el fiscal que lleva este proceso.

Las cirugías

Reiteró en su escrito de acusación la fiscalía que la ex Auditora Nacional Laura Marulanda Tobón se practicólipoabdominoplastia, una liposucción glútea con injertos y el cambio de implantes mamarios el 29 de enero del 2016 y tan solo pagó 3 millones 983 mil pesos cuando el precio real era de 6 millones 172 mil 300. Sergio Zuluaga, contralor de Antioquia, se sometió a una abdominoplastia el 16 de abril del 2016 pagando un millón 475 mil 199 de los 6 millones 672 mil 522 que valdría según la Fiscalía.

Yurani Marulanda Tobón se practicó tres procedimientos el 15 de noviembre del 2015 y pagó 2 millones 93 mil 900, cuando el perito de la Fiscalía aseguró que el precio real era de 10 millones 143 mil 800; y Johana Bedoya se hizo una intervención el 4 de marzo del 2016 y pagó 2 millones 293 mil 700 pesos cuando el valor real era de 5 millones 27 mil 900 pesos.

Audiencia

Por pedido de la defensa y compromisos de agenda, la próxima audiencia quedó programada para los días 17 y 18 de septiembre del 2018, en el proceso que se le adelante por peculado por apropiación y prevaricato al Contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, la ex Auditora Nacional Laura Marulanda Tobón, su hermana Yurani Marulanda Tobón, su hermano y ex gerente del Hospital La María William Marulanda Tobón, su prima Johana Bedoya Tobón, el ex subdirector médico de la misma institución Diego Ceballos, la ingeniera de sistemas del hospital, María Eugenia Callejas Londoño, y el coordinador financiero de La María, Roberto Luis Suescún Rodríguez.

