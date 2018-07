Autoridades de Bolívar confirmaron que darán seguridad a docente amenazada

El gobernador de Bolívar Dumek Turbay paz confirmó que la docente Magda Deyanira Ballesta Chivatá, quien laboraba en la sede La Mixta de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial Ietac del municipio de San Pablo, recibirá apoyo de escoltas y quien tuvo que abandonar del pueblo por amenazas de un presunto comandante de un grupo paramilitar que se identificó como Carlos Mario.

“Lo primero es proteger la vida de esta docente que efectivamente es amenazada por este delincuente que ha solicitado traslado a otra región del país en virtud de esa amenaza y estamos apoyándola para que así sea, lo importante es protegerla a ella, dar con el paradero de estos delincuentes.”

Las amenazas se habrían registrado desde el pasado puente festivo cuando recibió una llamada en la que el hombre le dice: “A mí no me hable así, si no quiere morirse. No me estrese que le estoy hablando de buena forma, le vengo a dar un comunicado y si no lo quiere recibir y le va a poner pero, y me va a decir cómo tengo que hablar y qué tengo que decir, entonces señora qué pena con usted, se tiene que ir de esta región o la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nos dé la gana”.

En el audio, este sujeto intimida a la docente y le dice que le va a leer un comunicado que debe escuchar por el bien de ella y su núcleo familiar.

“En el sur de Bolívar hay minería ilegal, hay narcotráfico lamentablemente y frente a eso consideramos que este tipo de estructura criminal no puede ver con buenos ojos liderazgos activos positivos como el de esta docente y por lo tanto su deseo de generar miedo y angustia y tomarse el territorio pues hayan iniciado esta plan de amenazas contra líderes y personas tan importantes como lo es un docente.”, señaló el mandatario departamental.

La docente habría sido trasladada al corregimiento de Buenavista, jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur y de allí fue reubicada en el municipio de San Pablo donde las amenazas volvieron a aparecer.

“Todo nuestro respaldo, toda nuestra cercanía con ellos, con la comunidad y la solicitud expresa para que las autoridades rápidamente den con los responsables de estas amenazas.”

La profesora tiene 32 años de servicio en Santa Rosa del Sur, y es oriunda del capital del país y laboró como rectora del Centro Educativo Buenavista, zona rural de Santa Rosa del Sur.