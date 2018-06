Con lobby ante Uribe conseguimos continuidad en Triple A: Edmundo Rodríguez

Los directivos de la multinacional Inassa y de su casa matriz en España, Canal de Isabel II, buscaron con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el camino para que la concesión de la Triple A continuara tal cual como ocurrió, pese a que el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, prometió acabar con éstas incluida la de la empresa de servicios públicos en donde sus exdirectivos han sido señalados por presuntas apropiaciones de millonarios recursos.

Así lo aseguró el exgerente de la filial española en Colombia, Edmundo Rodríguez, en una de las declaraciones ante las autoridades dentro del proceso de colaboración con la justicia de ese país por el Caso Lezo, trama en el que se habrían usado recursos públicos para financiar campañas.

Caracol Radio conoció horas de grabación en audio donde Rodríguez Sobrino, acusado de apropiarse de 8.9 millones de euros, en donde expresa que hubo varias reuniones con políticos colombianos para lograr la continuidad de la concesión ampliada inicialmente en el 2002 bajo la administración de Bernardo Hoyos.

“Propuse una visita del presidente del Canal a Uribe para explicarle que éramos una empresa sólida, que viera que no era una empresa aventurera, para que le viera cara y ojos a aquello”, indicó el exgerente de Triple A.

Agregó Rodríguez Sobrino que “nos reunimos con Uribe un lunes y el pecadillo fue haber volado un sábado a Cartagena de Indias. El domingo fuimos hacer un paseo por la playa y nos trajeron unas bolsas blancas, famosas, del espionaje este. Y solo contenían merchandising de la empresa”.

El empresario español calificó como “muy malas las relaciones con el alcalde de Barranquilla por lo que el mensaje a Uribe fue “ayúdenos presidente a convencer al alcalde para que no se nos quite la concesión aunque éste no tenía potestad sobre el alcalde porque eran dos fuerzas políticas diferentes”.

Dijo el exrepresentante de Canal Isabel II en Latinoamérica “no recuerdo si nos entrevistamos con el alcalde” y respondió al interrogatorio “nunca haber entregado dinero a la alcaldía porque además es un señor que tiene miles de millones de dólares, dueño de cadena de supermercados”.

Edmundo Rodríguez Sobrino relata que tras el lobby político se logró una concertación con el Distrito: “se amplió la concesión y se pagaron unas regalías al Distrito, cosa que antes no se hacía”.