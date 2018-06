Menos homicidios y más riñas en el día del padre en Bogotá

Durante el fin de semana en el que se celebró el día del padre, Bogotá registró una reducción en los homicidios, se pasó de 17 muertes violentas en 2017 a 10 en el 2018. También se presentó un aumento en los casos de riñas, se presentaron 326 más que el año pasado. Para el secretario de seguridad Jairo García, este aumento se debe a que también hubo partido de la selección Colombia ese fin de semana:

Tenemos una reducción del 41% de los homicidios en el fin de semana del día del padre conjugado con el partido de Colombia, pasamos de 17 a 10 homicidios; tuvimos un ligero aumento en relación con las riñas, un aumento del 6%, pasamos de 6.127 casos a 5.801. Quiero destacar que no tuvimos problemas de orden distrital en relación con el orden público, no tuvimos bloqueos a vías, no tuvimos afectaciones a la infraestructura pública de la ciudad ni tampoco al sistema de TransMilenio.”

Para el próximo jueves 28 de junio, día en el que Colombia se enfrenta a la selección de Senegal, el distrito habilitará pantallas gigantes en diferentes puntos de la ciudad para que los bogotanos vean el partido y se mantendrán las mismas medidas de seguridad que el pasado domingo, es decir que no habrá ley seca.