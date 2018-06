Así habría comprado y estafado a sus votantes Margarita Restrepo

Caracol Radio conoció en primicia varias de las pruebas que involucrarían a la congresista del Centro Democrático, Margarita María Restrepo Arango en los delitos de compra de votos, estafa agravada y concierto para delinquir.

Además constató que en este proceso ya fueron capturadas varias de las personas que lideraron su campaña política en Medellín y Bello.

Según la Fiscalía, la congresista, que además fue elegida para el periodo 2018 – 2022, no solo habría comprado votos con viajes a San Andrés y electrodomésticos, sino que además habría estafado a sus electores, porque no les entregó las prebendas ofrecidas, por las cuales había pedido un pago parcial.

Irene Gallego

La información obtenida por Caracol Radio a través de una de las demandantes, evidencia cómo tras ganar la confianza de los votantes, el grupo de la campaña de la congresista solicitó más recursos para otros cánones, para finalmente estafarlos, por dineros que superan los 150 millones de pesos.

Irene Gallego (Margarita Restrepo, Alejandro Cuartas y Daniela Vélez. Los dos últimos capturados.)

Por este caso ya fueron capturados Alejandro Cuartas Rodas, Daniela Vélez Toro y Elizabeth Jaramillo, como presuntos coautores de las estafas y la compra de votos.

Según la denuncia instaurada en la Fiscalía, por Irene Gallego Vargas, una comerciante de un lugar turístico de Medellín, la congresista y su equipo de trabajo desde finales del 2017, empezaron a construir una red de personas que eran “beneficiarios” de subsidios, que obtenían por acompañar a la representante a la Cámara y en ese momento candidata a repetir curul, a diferentes eventos de proselitismo político.

“Un día me invitaron a un paseo a la Hacienda Nápoles, por 40 mil pesos, me invitó a una amiga que se llama Daniela Vélez, incluía transporte de ida y regreso, ingreso al parque, una noche de hospedaje y la alimentación. Yo fui y todas las fechas que nos dieron se cumplieron”, relató a Caracol Radio la señora Irene Gallego.

Al cuestionarle a Daniela Vélez, por qué el valor de este viaje era tan económico, teniendo en cuenta que este podría superar aproximadamente los 600 mil pesos, la mujer le contestó que "estaban trabajando en una campaña política del Centro Democrático, con la doctora Margarita Restrepo, 102 a la Cámara de Representantes".

En este paseo, la mujer asegura que le presentaron a Alejandro Cuartas, quien se identificó como líder de la campaña de Margarita Restrepo y desde entonces él se comprometió a colaborar a los comerciantes del Pueblito Paisa, lugar en donde trabaja la denunciante.

“Él se comprometió a trabajar con nosotros en nuestras problemáticas y me invitó a una reunión, en una finca de Copacabana, allá estuvo Alejandro Cuartas y la doctora Margarita Restrepo… Ella nos manifestó que Alejandro era un líder indispensable y que confiaba plenamente en él, hasta el punto de que le iba a dar un aval para la Asamblea (de Antioquia)”, continuó su relato.

Irene Gallego (Evento con la candidata y Alejandro Cuartas)

“Yo trabajaba con Alejandro en la campaña, volanteando, visitando pueblos, haciendo la apertura de los eventos y Alejandro nos planteó hacer un viaje para la gente del Pueblito Paisa, incluso se planteó dos, antes del de San Andrés. Se hizo un paseo al Parque Los Tamarindos (Occidente de Antioquia) donde fueron unas 200 personas, que valió 10 mil pesos y otro al Parque de las Aguas, que no costó nada y que incluía el transporte de ida y regreso”.

Irene Gallego (Caravana organizada por Alejandro Cuartas y en al que Participó Margarita Restrepo y José Obdulio Gaviria.)



La mujer manifiesta que el cumplimiento en los viajes le dio confianza a todo su grupo, hasta el punto de que se repitieron los paseos en varias ocasiones, en las cuales Irene Gallego no cancelaba el aporte, sino que iba gratis por ser la líder del grupo del Pueblito Paisa.

Explicó que Alejandro Cuartas y Daniela Vélez, eran quienes recogían los dineros en la casa de Irene y ellos mismos, en los buses de cada viaje, hacían las charlas políticas, promoviendo entre los asistentes la candidatura de la representante Restrepo.

El viaje a San Andrés, para todas las personas de su grupo en el Pueblito Paisa, que se hizo entre el 22 y el 26 de febrero costó 120 mil pesos. Incluía transporte de Medellín al Aeropuerto José María Córdova, tiquetes aéreos, hospedaje, tures y alimentación completa.

“Nos hospedamos en el Hotel Portofino, nos daban todas las alimentación, desayuno, almuerzo, snacks y cena; los tures el recorrido por la isla, al Acuario, en chiva… A mi me decían que de eso tan bueno no daban tanto y yo pensaba que si eso estaba pasando y era una oportunidad para las personas que yo conozco, era maravilloso”.

Irene Gallego

Los problemas

Irene Gallego relató que el primer inconveniente ocurrió a la salida de un paseo a la Hacienda Nápoles, debido a que un grupo de personas llegaron en vehículos particulares con publicidad del Partido de La U.

“Cuando Daniela y Alejandro ven esto, ellos me manifiestan a mi que tienen que correr la próxima fecha a San Andrés porque tiene que hacer un filtro, porque no era correcto llevar un montón de personas a pasear, un viaje que valía más de dos millones de pesos por personas, para que fueran unos infiltrados, que no iban a apoyar la campaña de Margarita Restrepo”, señaló la demandante, quien agregó que para ese viaje ya había 430 personas inscritas, que ya habían cancelado los 120 mil pesos; es decir que se había recolectado 51 millones de pesos.

“En el transcurso de todos esos paseos también se habían ofrecidos otras cosas como tabletas, televisores y un subsidio de vivienda y ya la gente había cancelado”, resaltó.

Para esa fecha, a pocos días de las elecciones del 11 de marzo al Congreso de la República, por parte de la comunidad estafada, ya se habían pagado 430 viajes a San Andrés, 211 tabletas a 30 mil pesos, 25 paseos a Panamá a 350 mil pesos por personas, 41 subsidios de vivienda de un millón 635 mil pesos y 40 televisores a 350 mil pesos.

En total se recogieron 147 millones 715 mil pesos, dinero por el que nadie respondió.

A pesar de que los viajes y los electrodomésticos se estaban embolatando, la comunidad siguió acompañando a la senadora, con la esperanza de que respondieran por los productos pagados. “Nunca sospechamos porque siempre veíamos al Partido y la candidata en los eventos”.

Incluso la comunidad participó en la caravana de cierre en el municipio de Bello, evento en el que participaron Alejandro Cuartas, Daniela Vélez, la representante a la Cámara Margarita Restrepo y el senador José Obdulio Gaviria.

“Las motos se estaban pagando a 40 mil y los carros a 70 mil, participamos unas 300 personas. Alejandro siempre estuvo con la candidata, la doctora estuvo en el mismo vehículo. Al final hubo un discurso y le manifestaron a Alejandro el agradecimiento por su trabajo y por ser líder en la campaña”.





Irene Gallego (Paseo donde se hacía proselitismo político por la representante a la Cámara por Antioquia.)

Al preguntarle a Alejandro en el evento final, la demandante asegura que él insistía en que ya estaba solucionándolo todo, les enviaba fotos de los supuestos productos y que la fecha del viaje se cumpliría cuando la representante a la Cámara por Antioquia consiguiera su curul.

El 11 de marzo, día de las elecciones, la comodidad estafada apoyó el volanteo y sirvieron de testigos electorales.

Posterior a las elecciones, cuando la congresista había conseguido su curul Alejandro Cuartas decidió no volver a contestar por teléfono, solo lo hacía a través de mensajería instantánea y le insistía a Irene Gallego que, si su comunidad seguía reclamando, solo les devolvería el dinero y no los electrodomésticos, subsidios de vivienda y viajes.



Al final Alejandro Cuartas no volvió a contestar el teléfono y ante una llamada de amenaza contra su vida, Irene Gallego decidió interponer la denuncia ante la Fiscalía, al igual que por lo menos otros dos líderes de otras zonas de Medellín, que se consideran estafados.

Ante la denuncia, la demandante se contactó con la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista y se reunió con dos personas de nombre Ignacio y Edwin, además de David Arango, quien se identificó como el esposo de la congresista, pero no se dio ninguna solución. Por el contrario, posterior a esto, emitieron un comunicado de prensa para advertir que personas inescrupulosas estaban utilizando el nombre de la política para ofrecer viajes y electrodomésticos.