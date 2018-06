Santos: No hay excusa para no votar hoy la JEP

Desde Cartagena, donde instaló la VI Plataforma regional para la reducción del riesgo de desastre en las Américas, el presidente Juan Manuel Santos reiteró el llamado al Congreso para que apruebe la ley de procedimiento de la Justicia Especial para La Paz, y le cumpla a las víctimas y a la comunidad internacional.

“Quiero hacerle un llamado nuevamente al congreso de la república para que apruebe esa ley, para que la JEP pueda operar normal y rápidamente. Se lo debemos a la víctimas y también a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, que tanto apoyo le dieron a Colombia para lograr esa paz que tiene que ser estable y duradera”, dijo el mandatario.

Vea también: Preocupación por enredos para aprobación de procedimiento de la JEP

Santos rechazó que se use la aprobación de la JEP para medir las fuerzas políticas en el parlamento, y pidió a los senadores usar otros escenarios para este tipo de mediciones.

“Si por cuestiones de medición de fuerzas políticas se quiere posponer esa decisión yo les diría a los senadores que por favor jueguen en otro escenario a las contiendas y a las mediciones de fuerzas políticas, pero la paz está por encima de cualquier partido”, afirmó.

Santos fue enfático en decir que “no hay excusa” para no votar la aprobación de la ley de procedimiento de la JEP, y señaló que el argumento de esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional no es válido.

Vea también: Petro alienta movilizaciones ante trabas del Congreso a la JEP

“Posponer esa decisión con el pretexto o argumento de que la Corte Constitucional no le ha dado el visto bueno a una ley estatutaria sobre este tema, no es un argumento válido, lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional”, indicó el jefe de Estado.

“Le hago el llamado al Congreso para que le cumpla a la comunidad internacional y a las víctimas y cumpla con la palabra empeñada que es la del Estado colombiano”, concluyó Santos.