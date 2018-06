Renunció el senador Mauricio Aguilar a su curul en el Congreso

En carta presentada ante la sesión plenaria del Congreso de la República, el senador del Partido Opción Ciudadana, señala que su renuncia se dará a partir del 20 de Junio de 2018.

El senador Mauricio Aguilar, estuvo durante ocho años en el Congreso y fue autor de cinco leyes de la República y ponente y coautor de 15.

Caracol Radio, dialogó con el senador , quién explicó que por ahora es un desempleado más de este país y lo que hará a partir de la próxima semana es buscar un empleo.

Dijo que ahora le dedicará más tiempo a su esposa y sus tres hijas.

El ahora ex senador es hijo del ex gobernador y ex coronel Hugo Aguilar, quien actualmente se encuentra recluido por nexos con paramilitares, y es investigado por lavado de activos y testaferrato.