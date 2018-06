Nueve veces ha quedado libre hombre que roba celulares en Bogotá

Cuando caminaba por un sector de la localidad de Chapinero en Bogotá, una mujer que pidió proteger su identidad, fue sorprendida por una pareja que le robó su celular.

“Comencé a gritar ¡‘policía’, ‘policía’! pidiendo ayuda. La gente me miró como si estuviera loca pero luego llegaron los policías del CAI. Cuando lo cogieron el señor decía que no era él y que no se había robado nada”, contó.

La mujer le dijo a Caracol Radio que luego, al llegar al CAI, “él confesó que sí había robado pero que era la primera vez porque su mamá estaba muy enferma y que por favor lo dejaran ir, que su cómplice me devolvía luego el celular”.

Horas más tarde, el hombre fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao donde se conoció que había sido arrestado nueve veces por el mismo delito.

“La razón por la cual siempre lo sueltan es porque siempre roba menos de cuatro millones, no es violento y no tiene armas. A él lo pueden arrestar siempre pero no le dan condena”, agregó la víctima.

Por este último caso, el delincuente permanece en la URI de Paloquemao a la espera de que un juez defina su situación judicial.

Casos como este han sido denunciados por la Alcaldía de Bogotá que le pide a los jueces no dejar en libertad a quienes son capturados en las calles de la capital. Según la Secretaría de Seguridad, existe el caso de un hombre que en tres años ha sido capturado 52 veces por hurto, pero sigue libre.