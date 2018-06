Van 80 reuniones con la comunidad sobre Transmilenio por la séptima

Según el distrito, este año se han hecho 32 reuniones con unas 800 personas, en estos encuentros se presentan las generalidades del proyecto y se contestan las preguntas de la gente, muchos ciudadanos de la comunidad han quedado satisfechos y manifiestan que apoyan el proyecto de la troncal de Transmilenio por la séptima.

Sin embargo, no todos están tan complacidos, por ejemplo, Fabio Prieto uno de los ciudadanos que se opone al proyecto manifiesta que, aunque ha habido reuniones, no se da información clara o no se responde a las denuncias que ellos realizan:

“La administración no está interesada en escuchar solo en informar, dicen cosas como: nosotros calculamos que no vamos a tener problemas de contaminación con los buses… porque creemos que pueden ser a gas. ¿Creen o es una exigencia de la administración que los buses sean a gas o eléctricos? dicen que eso no se ha definido o que está en estudios y así ha sido siempre.”

Desde el Instituto de desarrollo Urbano también se afirma que durante el año pasado se hicieron 56 reuniones más, con unos 1.600 asistentes, personas que viven en la zona y también ciudadanos que se oponen al proyecto.