Gobernador pide a EPM no cobrar servicios a afectados por Hidroituango

Con base en las quejas y reclamos de los ciudadanos en las zonas de influencias del proyecto Hidroituango, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez solicitó al gerente de EPM abstenerse de continuar con el cobro de los servicios públicos a las personas que de manera directa se han visto afectadas por las fallas en la central energética.

El mandatario explicó que los municipios del bajo Cauca están pasando por una grave crisis económica porque, las personas que generaban empleo, se han ido de la zona y los empresarios han preferido llevarse el ganado lejos del riesgo por lo cual la tasa de empleo está disparada.

Añadió que por tales circunstancias los habitantes de esa subregión no tienen dinero para responder por las obligaciones básicas como lo son los servicios públicos por lo que EPM, siendo el responsable de la contingencia, debe suspender el cobro hasta que sea superada la emergencia.

“Por eso le manifesté al alcalde que EPM no debería cobrar servicios a los afectados mientras persista la crisis porque eso le añade dificultades a esas familias, la zona está en total crisis económica y puede poner en riesgo las propiedades que no tienen con qué pagar esos servicios públicos”, dijo el gobernador.

La solicitud aplicaría para los habitantes de Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí.

“Esa gente parece viviendo en un infierno que no saben por qué están sufriendo ni hasta cuándo; si EPM no sabe hasta cuándo es la crisis los ciudadanos menos y eso indica que la baja de ingresos va perdurar mientras no haya claridad de cuándo será superada esta crisis”, concluyó Pérez.