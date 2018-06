Venezolanos atrapados en cierre de frontera

Cientos de personas permanecen en inmediaciones del corregimiento La Parada en Villa del Rosario a la espera de un paso provisional para cruzar la frontera.

Por sorpresa, tomo el cierre de frontera a los venezolanos que llegaron al área limítrofe provenientes de países como Ecuador, Perú y Chile, así como de distintas ciudades colombianas “estamos pidiéndole a las autoridades de este país que nos habiliten el paso por media hora, necesitamos llegar a nuestros hogares, en mi caso tengo un año sin ver a mi familia y vengo desde Perú…” expresó una de las mujeres afectadas.

La desinformación sobre el cierre de frontera por la segunda vuelta presidencial en Colombia, tiene a un numeroso grupo de extranjeros enfrentando difíciles condiciones en medio de un fuerte aguacero que se registra en Cúcuta y el área metropolitana “estoy con mi hija de un año, ella sufre de asma y no puedo tenerla más en estas condiciones, les pedimos que por favor no entiendan, venimos desde lejos y no sabíamos; para completar por noche nos están cobrando aquí en Colombia 30 dólares eso es mucho dinero para nosotros…”.

Frente a la situación, algunos venezolanos están optando por ingresar a su país por las trochas “vamos a pagar $35.000 no tenemos otra opción, nos pasan en canoa por que el río esta crecido pero no podemos quedarnos aquí cuatro días esperando a que reabran la frontera…”.

Los extranjeros permanecen en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar esperando a una solución por parte de las autoridades colombianas.