En lo que va corrido del año incrementan en 14.000 las denuncias por hurto

En Bogotá, en lo que va corrido del año se han presentado 14.000 casos de hurto más que en el mismo periodo del año pasado, el comandante de la Policía Metropolitana, general Hoover Penilla afirmó que este es un aumento en el número de denuncias más no en los crímenes: "Este aumento del 40% se ve reflejado por la implementación de esas medidas que vienen del año anterior, no podemos decir en este momento si definitivamente hay una ola de inseguridad o es que estamos cerrando esa brecha de que la gente no denuncia… de pronto ahora la gente como tiene facilidades para denunciar pues lo están haciendo.”

Al hablar de esas medidas se refiere a la implementación de una plataforma digital, además de la unión de dos plataformas de denuncia, la de la Policía y la de la Fiscalía General:

“Se tomó una decisión en conjunto entre la Fiscalía General de la nación y la policía nacional para unificar dos plataformas de medición que tenía cada entidad el Spoa de la fiscalía y el Siedco que maneja la policía; al momento una unificar ambas plataformas se va a ver un incremento.” Agregó el comandante.