No habrá debate final entre Iván Duque y Gustavo Petro

Aunque los canales públicos y privados del país habían definido que este jueves habría un único debate final con los candidatos en la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro, este miércoles se confirmó que no habrá ese cara a cara.

Mientras estaba en el programa Medellín Hoy por Hoy de Caracol Radio, el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, confirmó que fue notificado que la campaña de Iván Duque canceló la participación en este espacio.

“Acaban de informarme que Duque dijo que no, le tiene miedo al debate con Petro. Lamentable para una democracia, porque si no hay debate no hay democracia y viniendo de ellos, es decir, le tuvieron miedo a Petro”, reveló el exalcalde Petro.

El candidato presidencial dijo que hasta el momento no ha escuchado el apoyo que se ha anunciado del senador Roy Barreras, sin embargo, resaltó que tiene los apoyos que fueron públicos como el de Claudia López y el profesor Antanas Mockus, y colectivos ciudadanos del país.