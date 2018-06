Procuraduría determinó 14 años de inhabilidad para Luz Piedad Valencia

Por 14 años, la ex mandataria de Armenia Luz Piedad Valencia no podrá desempeñarse en cargo públicos, pues además de inhabilitada también fue destituida... de acuerdo con el ministerio público la ex funcionaria presuntamente asumió responsabilidades con exceso de saldo, superando incluso lo autorizado de vigencias futuras por el concejo municipal por valor de $92.110.000.000, tras suscribir dos contratos de obra pública por valor total de $111.262.735.728, dos contratos interadministrativos y un contrato de consultoría que en total suman $7.202.376.760, con lo cual presuntamente se pasaba en el monto autorizado.

“Para la señora Valencia franco la sanción será aumentada en 4 años, por el grave daño social y la conducta para las finanzas del municipio de Armenia, literal G, y la población beneficiada por las obras de valorización, por pertenecer al comité directivo de la entidad” señaló al respecto al respecto Antonio José Núñez Trujillo procurador delegado para la Economía y la Hacienda Pública.

En el mismo proceso quedaron absueltos la ex secretaria de hacienda Luz Helena Mejía, el ex director del departamento jurídico Juan Sebastián Londoño, el ex secretario de planeación Carlos Alberto Mendoza y el ex secretario de infraestructura Julio César Escobar.