Autoridades evaluarán hoy si mantienen niveles de alerta en Hidroituango

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que hoy se reunirán con el Ministro de Minas y con la Directora de la Agencia de Licencias Ambientales en Hidroituango para analizar todos los informes técnicos y tomar decisiones sobre esta emergencia.

“Vamos analizar cómo está la montaña, cómo está el nivel de la presa, cómo va el nivel del embalse, es decir, todos los factores de riesgos, para comunidades y solo con informes técnicos se podrá tomar decisiones de si se elevan los riesgos, las alertas se mantienen o se disminuyen”, agregó Gutiérrez.

De igual manera indicó que hasta el momento la crisis no se ha superado en Hidroituango. Frente al llamado del presidente Santos y de distintos sectores para que no haya discusiones entre funcionarios por este tema, el alcalde aseguró que ese tipo de diferencias son normales pero que no deben ventilarse públicamente.

“Lo que pienso es que todos tenemos que estar a la altura de la tragedia, en días de tensión puede pasar de todo pero debemos entender que todos debemos ir para el mismo lado para salir de la crisis”.

Señaló que cada 15 minutos se está recibiendo un informe para conocer detalladamente lo que pasa en Hidroituango.