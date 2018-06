No existen normas internacionales para realzar una presa en una emergencia

EPM reconoció que los trabajos para elevar la presa de Hidroituango no cumplieron con las normas internacionales porque, en su concepto, esos estándares no existen cuando, en casos como el actual, se trata de una emergencia y de evitar una catástrofe.

Y es que en su informe, la ONU asegura que habría riesgo de colapso de la estructura porque tampoco se habrían utilizado los elementos requeridos para construir un muro de tal magnitud, a lo que EPM aclaró que trabajaron con lo que había, es decir que emplearon los elementos de construcción que había en la zona; “uno no diseña una presa con materiales que no hay en el territorio”.

“No hay normas internacional técnicas que definan como se debe construir un lleno prioritario, existen normas internacionales para construir las presas que son las que estábamos aplicando en el diseño original antes de todos los eventos”, explicó Luis Javier Vélez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM.

Añadió el directivo que en este caso no aplicaron normas estándares sino el criterio de los constructores y así se hizo, lo que a su parecer ha resultado exitoso, claramente para el manejo de la emergencia.

“Debíamos construir una estructura que evite el colapso de la presa y se diseñó la solución de emergencia y se comenzó a construir y se hizo exitosamente”, dijo el señor Chinchilla.

De otra parte, respondieron a otro de los reproches de la Onu y es el relacionado con la protección del enrocado de la presa que, hasta que estuvo la misión, no había sido instalado.

Según EPM, los expertos se fueron y el realce del muro aún no había terminado por eso en su informe añaden cosas que actualmente ya están subsanadas como la protección al enrocado que ya fue fijado y así se evita la filtración de agua.

“Ellos no vieron el avance definitivo del lleno prioritario, por ejemplo en uno de sus apartes dicen que el núcleo impermeable no tiene protección de roca y en ese momento que estuvieron no lo tenía, pero ya hoy en día lo tiene instalado”, respondió Chinchilla.

Concluyo el directivo que por ahora lo cierto es que no habrá colapso de la presa por filtración de agua y afirma que la elevación del muro quedó tan bien hecho que tendría una estabilidad hasta por 50 años.