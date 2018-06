Presa de Hidroituango no cumple estándar internacional: Luis Pérez

En una reunión con gobernadores y alcaldes de Bolívar, Sucre y Atlántico, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, afirmó que la presa de Hidroituango NO cumple con los estándares internacionales.

El mandatario seccional criticó que el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente de EPM, Jorge Londoño, hayan dicho que “la comisión de expertos de Estados Unidos no opinó sobre problemas constructivos del lleno prioritario de la presa”, y añadió que en tono muy duro –y al alcalde se le suben muy fácil los humos- manifestó que la comisión de los Estados Unidos no dijo nada sobre la presa, que en ningún momento, en el informe de los Estados Unidos, que nosotros recibimos se dice que se están utilizando materiales que no corresponden a estándares internacionales…”

“Eso no es cierto, eso no se ha dicho. Más que preocupante, es gravísimo que el gerente y el alcalde de Medellín, presidente de la Junta de EPM traten de desmentir al gobernador con una mentira. Eso no ayuda a nada. Muy grave que los constructores del proyecto digan que no se han enterado que en tres ocasiones la comisión de Estados Unidos informó que el lleno prioritario de la presa de Hidroituango no cumple estándar internacional de construcción”, aseveró el mandatario seccional en su exposición ante mandatario regional y locales de la costa atlántica.-

Relató que “la primera vez, el 29 de mayo, los ingenieros de Estados Unidos, en Hidroituango hicieron un informe para el ministro de minas, ministro de medio ambiente, la gobernación y otros, allí no solo la comisión de Estados Unidos, sino los interventores Ingetec, informaron que el lleno prioritario no cumple con estándares constructivos internacionales, y así lo comunicó el ministro de minas”.-

Añadió que “la segunda vez, el dos de junio, el presidente de república, Juan Manuel Santos, hizo público que el lleno prioritario de la presa no cumple prácticas constructivas internacionales…, y la tercera ocasión fue el viernes, 1 de junio, la comisión de Estados Unidos, en presencia de alcalde, gerente de EPM y gobernador de Antioquia dice textualmente “el tercer riesgo de fallo de la presa es por el cambio de diseño original del lleno prioritario”.-

En su alocución, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, insistió en que “por esta razón se puede crear un área de infiltración (en la presa) y la fala sería si hay infiltración que erosiona la presa o produzca un deslizamiento””.-

También presentó audios con explicaciones de los expertos internacionales en los cuales los ingenieros foráneos confirmaron que “se cambió el diseño original por el lleno prioritario”, con la explicación de esas modificaciones se hicieron “porque tenían que subir la presa lo más rápido posible, y por esa razón se creó el área de infiltración, que debe ser monitoreada porque en este momento es el primer lleno de esta parte de la presa” (según la traducción de las explicaciones de los ingenieros de los Estados Unidos.)

“Además, la ONU acaba de manifestar en un informe periodístico que la presa NO cumple estándar constructivo internacional… El Gobernador de Antioquia es el primero que desea que Hidroituango salga muy bien, pero es grave que el alcalde de Medellín y gerente de Epm digan que esos informes no existen, por eso el Gobernador, para proteger la gente que la información sea completa y veraz, y que nos digan cuál es el verdadero informe, cuál es informe que en gobierno y la gente debemos acatar”, concluyó el mandatario seccional Luis Pérez Gutiérrez.